Житель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Свердловчанин посетил несколько мест. Он рассказал, что в тени грибы себя еще нормально чувствуют, а на солнце начали подсыхать. Там же размещаются и гадюки. Мужчина отметил, что одни уползают сразу, а некоторые начинают позировать, рассказал он в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Вконтакте.
В результате было собрано 12 литров сморчков.
Напомним, ранее врачи высказали свое мнение по поводу того, стоит ли употреблять сморчки в пищу.