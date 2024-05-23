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Житель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками

Житель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками

23 мая 2024, 08:48
Фото: Грибы Екатеринбурга и Свердловской области Вконтакте
Свердловчанин Вячеслав Степанов собрал 12 литров грибов. Это все несмотря на то, что он находился рядом с гадюками.

Свердловчанин посетил несколько мест. Он рассказал, что в тени грибы себя еще нормально чувствуют, а на солнце начали подсыхать. Там же размещаются и гадюки. Мужчина отметил, что одни уползают сразу, а некоторые начинают позировать, рассказал он в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Вконтакте.

В результате было собрано 12 литров сморчков.

Напомним, ранее врачи высказали свое мнение по поводу того, стоит ли употреблять сморчки в пищу.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Свердловская область#Лес#Змея#Природа#Сбор#Екатеринбург#Грибник#Гриб#Гадюки
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