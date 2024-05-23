Житель Свердловской области собрал 12 литров грибов по соседству с гадюками

Свердловчанин посетил несколько мест. Он рассказал, что в тени грибы себя еще нормально чувствуют, а на солнце начали подсыхать. Там же размещаются и гадюки. Мужчина отметил, что одни уползают сразу, а некоторые начинают позировать, рассказал он в группе «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области» Вконтакте.