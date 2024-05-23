Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
В новом сезоне ожидается, что женихов будет двое.
Сама Катарина имеет бизнес. И он дает ей доход. А для души девушка работает тренером по йоге. В шоу она участвует, чтобы найти для себя мужчину, рассказали на телеканале «Пятница».
Так, в новом сезоне шоу будет два героя — Станислав и Гордей. Оба они учителя. Однако один стал бизнесменом, а у второго это только в планах. Девушкам предстоит разобраться, кто из мужчин богат. Первая серия будет показана 23 мая.
Напомним, ранее екатеринбурженка рассказала правду о программе «Битва шефов» на телеканале «Пятница».