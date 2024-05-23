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Updated Сегодня, 07:48

Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви

Жительница Екатеринбурга пришла на шоу с псевдобогачом в поисках любви

23 мая 2024, 07:46
Фото: пресс-служба телеканала «Пятница»
Катарина Солодовченко из Екатеринбурга пришла на шоу телеканала «Пятница» «Мистер Х2. Богач — бедняк». Это уже второй сезон. В первом 30 девушек боролись за любовь некоего Игоря, притворившегося мультимиллионером.

В новом сезоне ожидается, что женихов будет двое.

Сама Катарина имеет бизнес. И он дает ей доход. А для души девушка работает тренером по йоге. В шоу она участвует, чтобы найти для себя мужчину, рассказали на телеканале «Пятница».

Так, в новом сезоне шоу будет два героя — Станислав и Гордей. Оба они учителя. Однако один стал бизнесменом, а у второго это только в планах. Девушкам предстоит разобраться, кто из мужчин богат. Первая серия будет показана 23 мая.

Напомним, ранее екатеринбурженка рассказала правду о программе «Битва шефов» на телеканале «Пятница».

#Ирина Кирилова#Свободное время#Свердловская область#Участие#Пятница#Жители#Шоу#Люди#Екатеринбург#Истории
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