Жительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзера

В апреле судом Верхней Пышмы было вынесено решение, что сын останется жить с матерью. Отец не отдал мальчика. Тогда в дело вмешались приставы и опека. В ночь с 15 на 16 мая Дмитрий с ребенком вернулся домой. Однако на стук не открывал. В ночь с 16 на 17 мая мама мальчика с общественниками и приставами караулили мужчину около дома и его машины.