Жительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзера

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Женщина ушла от Дмитрия после того, как он стал драться. Женщина обратилась в полицию, пара разошлась, а сын остался с папой. В течение трех месяцев женщина не могла вернуть сына, но 17 мая это получилось.
В апреле судом Верхней Пышмы было вынесено решение, что сын останется жить с матерью. Отец не отдал мальчика. Тогда в дело вмешались приставы и опека. В ночь с 15 на 16 мая Дмитрий с ребенком вернулся домой. Однако на стук не открывал. В ночь с 16 на 17 мая мама мальчика с общественниками и приставами караулили мужчину около дома и его машины.
Уже утром было решено вызвать МЧС, чтобы вскрыть дверь. Однако н связь вышла мать Дмитрия и согласилась открыть двери своим ключом. После этого ребенка удалось забрать. Сам же мужчина утверждает, что общению матери и сына не препятствовал.
Теперь Татьяна живет у родителей, а сыну требуется психологическая помощь. Дмитрий, по словам девушки, выслеживает ее и говорит, что хочет видеть сына. Он регулярно приезжает к дому. Однако женщина боится давать ему ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».
Еще одно судебное заседание пройдет в июне. Татьяна рассказала, что по поводу побоев дело отложили, потому что Дмитрий на суд не пришел.
Напомним, ранее стало известно, что житель Свердловской области скрывает дочь от матери. Он скрылся с ней в неизвестном направлении.