tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Жительнице Свердловской области пришлось забирать сына у бывшего с приставами

Жительница Свердловской области с приставами забрала сына от сожителя-абьюзера

23 мая 2024, 12:04
Фото: 1MI

Жительнице Свердловской области пришлось забирать сына у бывшего с приставами

Жительнице Верхей Пышмы Татьяне удалось спустя три месяца забрать 3-летнего сына от бывшего сожителя.

Женщина ушла от Дмитрия после того, как он стал драться. Женщина обратилась в полицию, пара разошлась, а сын остался с папой. В течение трех месяцев женщина не могла вернуть сына, но 17 мая это получилось.

В апреле судом Верхней Пышмы было вынесено решение, что сын останется жить с матерью. Отец не отдал мальчика. Тогда в дело вмешались приставы и опека. В ночь с 15 на 16 мая Дмитрий с ребенком вернулся домой. Однако на стук не открывал. В ночь с 16 на 17 мая мама мальчика с общественниками и приставами караулили мужчину около дома и его машины.

Уже утром было решено вызвать МЧС, чтобы вскрыть дверь. Однако н связь вышла мать Дмитрия и согласилась открыть двери своим ключом. После этого ребенка удалось забрать. Сам же мужчина утверждает, что общению матери и сына не препятствовал.

Теперь Татьяна живет у родителей, а сыну требуется психологическая помощь. Дмитрий, по словам девушки, выслеживает ее и говорит, что хочет видеть сына. Он регулярно приезжает к дому. Однако женщина боится давать ему ребенка, пишет «КП-Екатеринбург».

Еще одно судебное заседание пройдет в июне. Татьяна рассказала, что по поводу побоев дело отложили, потому что Дмитрий на суд не пришел.

Напомним, ранее стало известно, что житель Свердловской области скрывает дочь от матери. Он скрылся с ней в неизвестном направлении.

#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Верхняя Пышма#Отец#Родители#Приставы#Екатеринбург
Подпишитесь
Во сколько обойдется свердловчанам отдых в Турции в 2024 году
Сегодня, 09:28
25% тагильских грибников не боятся есть сморчки и строчки
Сегодня, 10:48
Владелица салона красоты из Нижнего Тагила поборется за сердце учителя в шоу
Сегодня, 10:09
На набережной Тагильского пруда может появиться огромный флаг за 30 млн
Сегодня, 09:53
В «Водоканале» Нижнего Тагила назвали причину грязной воды
Сегодня, 10:07
Работодатели не скупятся: кто в Нижнем Тагиле получает 250 тысяч рублей
Сегодня, 11:49
"