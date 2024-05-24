5-летний мальчик получил тяжелые травмы в ДТП с фургоном в Ревде

Водитель фургона имеет стаж 26 лет. Он один раз привлекался к ответственности. Несмотря на это, проходить медосвидетельствование мужчина отказался. За что ему теперь грозит штраф и лишение прав. Кроме того, у автомобиля не оказалось пройденного техосмотра. Поэтому компания, которой он принадлежит, а также водитель получили по еще одному протоколу.