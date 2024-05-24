5-летний мальчик получил тяжелые травмы в ДТП с фургоном в Ревде

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Мужчина 1980 года за рулем фургона ехал в сторону поселка Кирзавод. Он рассказал, что видел детей у дороги, но они резко побежали, когда он уже приближался к ним. Водитель пытался затормозить, но не смог избежать аварии.
В результате мальчик получил тяжелые травмы головы. Он находился в реанимации ревдинской больницы. Его планировалось перенаправить в Екатеринбург, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Также известно, что ребенок гулял без взрослых. Он с 7-летним братом и другом пошел выбрасывать мусор. Когда дети уже возвращались домой, то решили перебежать дорогу. Один из мальчиков в результате был сбит.
Водитель фургона имеет стаж 26 лет. Он один раз привлекался к ответственности. Несмотря на это, проходить медосвидетельствование мужчина отказался. За что ему теперь грозит штраф и лишение прав. Кроме того, у автомобиля не оказалось пройденного техосмотра. Поэтому компания, которой он принадлежит, а также водитель получили по еще одному протоколу.
Проверка по факту ДТП продолжается.
Напомним, ранее на подъезде к «Мокрой Ольховке» в Нижнем Тагиле водитель, не имеющий прав управления автомобилем, устроил ДТП. В результате пострадали 5 человек.