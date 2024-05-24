Беременной жительнице Екатеринбурга стало плохо в метро

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге под поезд в метро попала 39-летняя беременная женщина. Врачи больницы сделали ей несколько операций, так как состояние было тяжелое. Позднее, когда состояние женщины улучшилось, ее выписали домой.