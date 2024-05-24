Беременной жительнице Екатеринбурга стало плохо в метро

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Другие пассажиры вызвали екатеринбурженке врачей. Сотрудница метро была рядом с девушкой на платформе, пишет «КП-Екатеринбург».
Пассажирку отвезли в районное медучреждение. Что стало причиной недомогания — в настоящий момент не сообщается.
Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге под поезд в метро попала 39-летняя беременная женщина. Врачи больницы сделали ей несколько операций, так как состояние было тяжелое. Позднее, когда состояние женщины улучшилось, ее выписали домой.