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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Беременной жительнице Екатеринбурга стало плохо в метро

Беременной жительнице Екатеринбурга стало плохо в метро

24 мая 2024, 05:39
Фото: 1MI
В Екатеринбурге беременная женщина, находившаяся в метро, почувствовала себя плохо на станции Площадь 1905 года. Инцидент случился утром 24 мая 2024 года.

Другие пассажиры вызвали екатеринбурженке врачей. Сотрудница метро была рядом с девушкой на платформе, пишет «КП-Екатеринбург».

Пассажирку отвезли в районное медучреждение. Что стало причиной недомогания — в настоящий момент не сообщается.

Напомним, 18 сентября 2023 года в Екатеринбурге под поезд в метро попала 39-летняя беременная женщина. Врачи больницы сделали ей несколько операций, так как состояние было тяжелое. Позднее, когда состояние женщины улучшилось, ее выписали домой.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Метро#Женщина#Скорая помощь#ЧП#Пассажирка#Беременная#18+#Екатеринбург#Инцидент#Площадь 1905 года
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