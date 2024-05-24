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Published Сегодня, 16:01

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Updated Сегодня, 16:03

Полсотни фур застряли в пробке у склада Ozon в Екатеринбурге

Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге

24 мая 2024, 16:01
Фото: 1MI

Полсотни фур застряли в пробке у склада Ozon в Екатеринбурге

В затор в Екатеринбурге попали около 50 грузовиков. Представители компании попросили водителей подождать несколько дней.

В непростой ситуации оказались дальнобойщики, которые приехали на склад Ozon для загрузки, пишет Ural Mash.

В очереди на данный момент находятся уже около 50 грузовиков. Руководство склада при этом никаких объяснений не дает — водителей просто попросили подождать 5-6 дней. Люди вынуждены жить в машинах, а питаться в местных столовых. Компания пообещала, что время простоя будет возмещено.

Также из-за сбоя работы склада страдают покупатели, которые не получат свои посылки вовремя.

В марте в Свердловской области ходили слухи о скором закрытию пунктов выдачи заказов Ozon.

Жители Екатеринбурга массово пожаловались на задержку доставки Ozon
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Торговля#Пробка#Задержка#Склад#Екатеринбург#OZON#Маркетплейс#Фуры
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