Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В непростой ситуации оказались дальнобойщики, которые приехали на склад Ozon для загрузки, пишет Ural Mash.
В очереди на данный момент находятся уже около 50 грузовиков. Руководство склада при этом никаких объяснений не дает — водителей просто попросили подождать 5-6 дней. Люди вынуждены жить в машинах, а питаться в местных столовых. Компания пообещала, что время простоя будет возмещено.
Также из-за сбоя работы склада страдают покупатели, которые не получат свои посылки вовремя.
В марте в Свердловской области ходили слухи о скором закрытию пунктов выдачи заказов Ozon.