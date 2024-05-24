Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге

В очереди на данный момент находятся уже около 50 грузовиков. Руководство склада при этом никаких объяснений не дает — водителей просто попросили подождать 5-6 дней. Люди вынуждены жить в машинах, а питаться в местных столовых. Компания пообещала, что время простоя будет возмещено.