Дорога на Красном Камне в Нижнем Тагиле закрыта из-за ремонта

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Дорога будет перекрыта в связи с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на улице Октябрьской Революции. К середине осени 2024 года будут уложены бетон и асфальт. Бюджет ремонта в этом году — 400 миллионов.
Другие работы на данном дорожном участке продолжатся в 2025 году. Запланированный бюджет — 200 миллионов рублей. Также продолжаются работы с мостом на улице Циолковского.