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Дорога на Красном Камне в Нижнем Тагиле закрыта из-за ремонта

Дорога на Красном Камне в Нижнем Тагиле закрыта из-за ремонта

24 мая 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле временно перекрыт дорожный участок по улице Пархоменко до Восточного проезда. Его закрыли с 24 до 30 мая 2024 года.

Дорога будет перекрыта в связи с проведением аварийных ремонтных работ на теплотрассе, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются ремонтные работы на улице Октябрьской Революции. К середине осени 2024 года будут уложены бетон и асфальт. Бюджет ремонта в этом году — 400 миллионов.

Другие работы на данном дорожном участке продолжатся в 2025 году. Запланированный бюджет — 200 миллионов рублей. Также продолжаются работы с мостом на улице Циолковского.

О ходе ремонта на Октябрьской революции рассказали власти Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Общество#Дорога#Город#Улица#Ремонт#Ремонт дороги#Теплотрасса#Екатеринбург#ЦОДД
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