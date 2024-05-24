Грибники в Свердловской области обнаружили огромные сморчки

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Грибники, обнаружив огромные грибы, сделали фотографии и разместили их в соцсетях, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».
Напомним, около 25% жителей Нижнего Тагила не боятся есть сморчки, несмотря на то, что они могут быть опасными. При этом остальные горожане считают, что есть их опасно и ждут появления других грибов.
Также в мае 2024 года в Свердловской области местными жителями был открыт грибной сезон. Строчки и сморчки свердловчане собирали ведрами.