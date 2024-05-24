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Грибники в Свердловской области обнаружили огромные сморчки

Грибники в Свердловской области обнаружили огромные сморчки

24 мая 2024, 06:36
Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»
В Свердловской области местные жители обнаружили огромные сморчки.

Грибники, обнаружив огромные грибы, сделали фотографии и разместили их в соцсетях, рассказали в группе ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Фото: Группа ВКонтакте «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области»

Напомним, около 25% жителей Нижнего Тагила не боятся есть сморчки, несмотря на то, что они могут быть опасными. При этом остальные горожане считают, что есть их опасно и ждут появления других грибов.

Также в мае 2024 года в Свердловской области местными жителями был открыт грибной сезон. Строчки и сморчки свердловчане собирали ведрами.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Лес#Соцсети#Фотографии#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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