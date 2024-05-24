tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Иностранец в Кольцово хотел улететь за границу по поддельному паспорту

Иностранец в Кольцово хотел улететь за границу по поддельному паспорту

24 мая 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
В аэропорту Кольцово иностранец собирался улететь в другую страну по фальшивому паспорту.

Намерения иностранца раскрыли сотрудники пограничного управления ФСБ. В связи с этим в отношении него возбудили уголовное за попытку незаконного вылета из страны, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

В управлении также сообщили, что, согласно статистическим данным, этот случай стал первым в 2024 году.

Напомним, в апреле 2024 года из Екатеринбурга не смог улететь 10-летний мальчик на отдых в Дубай, так как в его загранпаспорте была обнаружена ошибка в названии региона.

Отца и дочь сняли с поезда в Серове из-за отсутствия оригинала паспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за поддельных лекарственных рецептовТехник в Екатеринбурге пришел в себя после наезда самолетаБомж в Челябинске украл паспорт из квартиры и продал его владельцу за 17 тысяч
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Уголовное дело#Нарушение#Криминал#Кольцово#Паспорт#Поддельные документы#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
Сегодня, 11:18
В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах
Сегодня, 11:14
Опекуну погибшего Далера в Екатеринбурге продлили арест
Сегодня, 10:49
«Я не верю, ты живой». В Тагиле простятся с погибшим на СВО Сергеем Марковым
Сегодня, 10:26
Топ-менеджер «Гортранса» в Екатеринбурге остается под стражей
Сегодня, 10:18
Ждать ли мобилизации в РФ в 2024 году: мнения политиков, военкоров и блогеров
Сегодня, 09:59
"