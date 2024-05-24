Иностранец в Кольцово хотел улететь за границу по поддельному паспорту

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Намерения иностранца раскрыли сотрудники пограничного управления ФСБ. В связи с этим в отношении него возбудили уголовное за попытку незаконного вылета из страны, рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.
В управлении также сообщили, что, согласно статистическим данным, этот случай стал первым в 2024 году.
Напомним, в апреле 2024 года из Екатеринбурга не смог улететь 10-летний мальчик на отдых в Дубай, так как в его загранпаспорте была обнаружена ошибка в названии региона.