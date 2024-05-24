Инвестиционный потенциал Ингушетии показали в ТПП России

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Как пишет издание, представители региона презентовали ключевые проекты, меры поддержки бизнеса и условия для инвесторов. На мероприятии собрались представители бизнеса, чиновники и дипломаты из Российской Федерации и других стран. Участники могли лично ознакомиться с культурой, продуктами и промышленностью Ингушетии на выставочных стендах. Всего в Торгово-промышленной палате России прошло уже более 70 региональных презентаций.
Вице-президент ТПП России Илья Зубков отметил, что презентации регионов в Торгово-промышленной палате РФ представляют собой эффективный инструмент взаимодействия власти и бизнеса. Власти региона могут наглядно продемонстрировать меры поддержки предпринимательства и условия для инвесторов. Поэтому в Торгово-промышленной палате РФ видят, что почти каждая презентация часто заканчивается подписанием соглашений. На презентации Республики Ингушетия, естественно, интересно представить потенциал туристической отрасли, так как этому способствует географическое расположение региона. Также присутствует человеческий потенциал как будущий кадровый ресурс.
Для привлечения инвестиций власти Ингушетии предлагают специальные условия для бизнеса, работает служба одного окна при оформлении документов, построены промышленные площадки на территории республики. При инвестировании свыше 500 тысяч рублей предпринимателю предоставляется статус инвестиционного резидента, который позволяет получать налоговые льготы на имущество, землю и прибыль. В прошлом году регион привлек в основной капитал более 32 миллиардов рублей инвестиций. На сегодняшний день в Ингушетии действует около 16 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса.
По словам председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина, регион расположен в центре Северного Кавказа, и многие представители бизнес-сообщества открывают здесь счета из-за выгодных условий. При крупных инвестициях свыше 50 миллионов рублей и создании рабочих мест предпринимателям предоставляется земля без торгов. В регионе наблюдается рост промышленности, развивается сельское хозяйство и растет сельскохозяйственная отрасль: если в 2019 году урожай собирали с 12-15 гектаров, то сейчас доходит до 40. Поэтому на презентации в Торгово-промышленной палате России представители республики рассказывают об успехах развития региона и хотят привлечь еще инвесторов.
На сегодняшний день в Ингушетии реализуют 5 национальных проектов, общая сумма которых составляет порядка 8 миллиардов рублей. Недавно был открыт завод алюминиевых сплавов, планируется запуск второй очереди птицефабрики и тепличного комплекса. Также строится IT-академия совместно со Сбербанком. Региональные проекты позволят создать более 500 новых рабочих мест.