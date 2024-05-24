Инвестиционный потенциал Ингушетии показали в ТПП России

По словам председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина, регион расположен в центре Северного Кавказа, и многие представители бизнес-сообщества открывают здесь счета из-за выгодных условий. При крупных инвестициях свыше 50 миллионов рублей и создании рабочих мест предпринимателям предоставляется земля без торгов. В регионе наблюдается рост промышленности, развивается сельское хозяйство и растет сельскохозяйственная отрасль: если в 2019 году урожай собирали с 12-15 гектаров, то сейчас доходит до 40. Поэтому на презентации в Торгово-промышленной палате России представители республики рассказывают об успехах развития региона и хотят привлечь еще инвесторов.