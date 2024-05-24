Медсестра из Каменска-Уральского получила 2 медали за службу в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Женщина служит в зоне СВО. Она помогает раненым с передовой в пункте эвакуации, сообщили в ГБ Каменска-Уральского.
В пункте трудятся врачи с разных уголков России. Отряд не только оказывает помощь, но и помогает бойцам пересечь границу. Оттуда они отправляются на лечение в госпиталь. У Екатерины несколько обязанностей — от перевязки ран, до эвакуации военных.
Медсестра уже стала младшим сержантом, а также она стала ветераном боевых действий. Женщина приехала в отпуск в родной город, но оставаться тут не планирует.
Екатерина окончила медколледж в 2019 году. Она была сотрудницей в горбольнице Каменска-Уральского. В пандемию женщина работала в ковидном госпитале. А год назад она решила отправиться на СВО.
Напомним, в конце марта глава Нижнего Тагила вручал благодарственное письмо командира семье бойца, находящегося на СВО.