Медсестра из Каменска-Уральского получила 2 медали за службу в зоне СВО

В пункте трудятся врачи с разных уголков России. Отряд не только оказывает помощь, но и помогает бойцам пересечь границу. Оттуда они отправляются на лечение в госпиталь. У Екатерины несколько обязанностей — от перевязки ран, до эвакуации военных.