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Медсестра из Каменска-Уральского получила 2 медали за службу в зоне СВО

Медсестра из Каменска-Уральского получила 2 медали за службу в зоне СВО

24 мая 2024, 08:44
Фото: городская больница Каменска-Уральского
Медали «За воинскую доблесть» второй степени и «За спасение погибавших» получила медсестра из Каменска-Уральского Екатерина Черемхина.

Женщина служит в зоне СВО. Она помогает раненым с передовой в пункте эвакуации, сообщили в ГБ Каменска-Уральского.

В пункте трудятся врачи с разных уголков России. Отряд не только оказывает помощь, но и помогает бойцам пересечь границу. Оттуда они отправляются на лечение в госпиталь. У Екатерины несколько обязанностей — от перевязки ран, до эвакуации военных.

Фото: городская больница Каменска-Уральского

Медсестра уже стала младшим сержантом, а также она стала ветераном боевых действий. Женщина приехала в отпуск в родной город, но оставаться тут не планирует.

Екатерина окончила медколледж в 2019 году. Она была сотрудницей в горбольнице Каменска-Уральского. В пандемию женщина работала в ковидном госпитале. А год назад она решила отправиться на СВО.

Напомним, в конце марта глава Нижнего Тагила вручал благодарственное письмо командира семье бойца, находящегося на СВО.

#Ирина Кирилова#Общество#Каменск-Уральский#Награда#Врач#Екатеринбург#СВО#Спецоперация
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