На капремонт подвала школы №2 в Нижнем Тагиле выделили 4,5 млн рублей

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
20 мая была объявлена закупка о капремонте подвального помещения и защитного сооружения школы №2, которая является также интернатом. Заявки на участие будут принимать до 28 мая 2024 года, а подрядчика определят 30 мая.
Победителю торгов, с которым будет заключён контракт, предстоит выполнить множество важных задач.
В первую очередь необходимо подготовить и очистить поверхность подвала от разрушений и коррозии. Для этого нужно удалить повреждённый бетон вокруг арматурных стержней и избавиться от ржавчины. После этого стены и пол подвала нужно будет выровнять и покрыть специальными составами, согласно договору подряда.
Кроме того, подрядная организация должна будет проложить трубы и полностью заменить электропроводку. В подвале нужно установить новое освещение, при этом аварийное резервное и эвакуационное освещение должны быть организованы отдельно, с питанием от щита.
Все работы необходимо выполнить до 15 августа 2024 года.