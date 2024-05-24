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Подвал школы-интерната №2

На капремонт подвала школы №2 в Нижнем Тагиле выделили 4,5 млн рублей

24 мая 2024, 11:36
Подвал школы-интерната №2

В школе №2 в Нижнем Тагиле отремонтируют подвал за 4,5 млн рублей

В Нижнем Тагиле в школе-интернате №2, по ул. Газетная, 71 капитально отремонтируют подвал и защитное сооружение. На работы будет выделено 4,5 млн рублей, кто именно возьмет на себя роль подрядчика — станет известно по окончанию электронных торгов.

20 мая была объявлена закупка о капремонте подвального помещения и защитного сооружения школы №2, которая является также интернатом. Заявки на участие будут принимать до 28 мая 2024 года, а подрядчика определят 30 мая.

Победителю торгов, с которым будет заключён контракт, предстоит выполнить множество важных задач.

В первую очередь необходимо подготовить и очистить поверхность подвала от разрушений и коррозии. Для этого нужно удалить повреждённый бетон вокруг арматурных стержней и избавиться от ржавчины. После этого стены и пол подвала нужно будет выровнять и покрыть специальными составами, согласно договору подряда.

Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2Подвал школы-интерната №2
Подвал школы-интерната №2

Кроме того, подрядная организация должна будет проложить трубы и полностью заменить электропроводку. В подвале нужно установить новое освещение, при этом аварийное резервное и эвакуационное освещение должны быть организованы отдельно, с питанием от щита.

Все работы необходимо выполнить до 15 августа 2024 года.

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