На капремонт подвала школы №2 в Нижнем Тагиле выделили 4,5 млн рублей

В первую очередь необходимо подготовить и очистить поверхность подвала от разрушений и коррозии. Для этого нужно удалить повреждённый бетон вокруг арматурных стержней и избавиться от ржавчины. После этого стены и пол подвала нужно будет выровнять и покрыть специальными составами, согласно договору подряда.