Некоторые магазины «Жизньмарт» в Екатеринбурге приостановили работу

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В супермаркетах проводится обработка, которую порекомендовали провести сотрудники Роспотребнадзора, рассказал владелец сети Иван Зайченко в Telegram-канале.
Из пульверизатора обрызгивают витрины в магазинах. В торговых точках, которые остались работать, по-прежнему большинство полок остаются пустыми.
Напомним, после массового отравления людей, которые приобрели готовые продукты в «Жизньмарте», была выявлена кишечная палочка. В связи с этим с полок исчезло немало товара. При этом поставщики рассказали, что на фабриках проводятся повторные проверки.