tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Некоторые магазины «Жизньмарт» в Екатеринбурге приостановили работу

Некоторые магазины «Жизньмарт» в Екатеринбурге приостановили работу

24 мая 2024, 11:26
Фото: 1MI
В Екатеринбурге временно закрылись некоторые магазины торговой сети «Жизньмарт».

В супермаркетах проводится обработка, которую порекомендовали провести сотрудники Роспотребнадзора, рассказал владелец сети Иван Зайченко в Telegram-канале.

Из пульверизатора обрызгивают витрины в магазинах. В торговых точках, которые остались работать, по-прежнему большинство полок остаются пустыми.

Напомним, после массового отравления людей, которые приобрели готовые продукты в «Жизньмарте», была выявлена кишечная палочка. В связи с этим с полок исчезло немало товара. При этом поставщики рассказали, что на фабриках проводятся повторные проверки.

Поставщики «Жизньмарта» в Екатеринбурге пожаловались на повторные проверки
Узнать подробнее
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Магазин#Роспотребнадзор#ЧП#Отравление#18+#Екатеринбург#Поставщики#Проверки#Инцидент#Кишечная палочка#Жизньмарт
Подпишитесь
Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
Сегодня, 11:18
В Свердловской области начнут наказывать за выгул скота в общественных местах
Сегодня, 11:14
Опекуну погибшего Далера в Екатеринбурге продлили арест
Сегодня, 10:49
«Я не верю, ты живой». В Тагиле простятся с погибшим на СВО Сергеем Марковым
Сегодня, 10:26
Топ-менеджер «Гортранса» в Екатеринбурге остается под стражей
Сегодня, 10:18
Ждать ли мобилизации в РФ в 2024 году: мнения политиков, военкоров и блогеров
Сегодня, 09:59
"