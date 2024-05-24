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Published Сегодня, 14:40

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Updated Сегодня, 14:42

Пьяный мужчина выпал из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

Нетрезвый мужчина вывалился с балкона многоэтажки в Нижнем Тагиле

24 мая 2024, 14:40
Фото: 1MI

Пьяный мужчина выпал из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

Тагильчанин остался жив и даже обматерил очевидцев, которые хотели оказать ему первую помощь.

Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы в пятницу, 24 мая. Мужчина сначала орал на балконе «Аллах Акбар», а потом упал, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на подписчика.

Свидетели падения попытались помочь ему, однако он посылал их матом. К месту происшествия приехали скорая и полиция, мужчину увезли в больницу.

Полиция установила личность дебошира: им оказался местный житель 1973 года рождения. Он живет вместе с матерью и, как утверждают соседи, постоянно ее терроризирует. Сейчас мужчина находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

Ранее в Екатеринбурге из окна многоэтажки вывалился наркоман.

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