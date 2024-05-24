Нетрезвый мужчина вывалился с балкона многоэтажки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Инцидент произошел на улице Булата Окуджавы в пятницу, 24 мая. Мужчина сначала орал на балконе «Аллах Акбар», а потом упал, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на подписчика.
Свидетели падения попытались помочь ему, однако он посылал их матом. К месту происшествия приехали скорая и полиция, мужчину увезли в больницу.
Полиция установила личность дебошира: им оказался местный житель 1973 года рождения. Он живет вместе с матерью и, как утверждают соседи, постоянно ее терроризирует. Сейчас мужчина находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.
Ранее в Екатеринбурге из окна многоэтажки вывалился наркоман.