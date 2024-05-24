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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Садоводы Урала избавляются от тли на растениях с помощью одуванчиков

Победить тлю без химии: уральские дачники поделились простейшим способом

24 мая 2024, 14:18
Фото: 1MI

Садоводы Урала избавляются от тли на растениях с помощью одуванчиков

Дачники не любят одуванчики за необычайную живучесть, быстрый рост и очень глубокие корни. Они способны забить культурные растения, однако надоедливый сорняк способен принести и пользу.

На самом деле одуванчики содержат инсектициды, с помощью которых можно бороться с огородными вредителями, пишет паблик садоводов Южного Урала «Сад. Дача. Огород».

Чтобы приготовить полезный раствор, необходимо плотно забить литровую банку одуванчиком: подойдут цветы и корни, которые сначала очищают от земли.

Фото: паблик «Сад. Дача. Огород»

Теперь необходимо переложить одуванчик в кастрюлю и залить растение одним литром воды. Поставьте на газ и варите после закипания около 10 минут. Далее раствор нужно оставить остывать. Далее одуванчиковый раствор процеживают и доводят до объема 5 литров. Еще одним компонентом одуванчикового раствора будет хозяйственное мыло (примерно одна столовая ложка). Оно необходимо, чтобы раствор стал липким.

Далее нужно обильно опрыскать пораженные тлей и другими вредителями растения настоем из одуванчиков. Смочить следует каждый листок.

Такой нехитрый и дешевый способ помогает справиться с проблемой, против которой бессильны даже магазинные химикаты.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Природа#Сад#Дача#Борьба#Советы#Екатеринбург#Вредители
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