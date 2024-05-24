Победить тлю без химии: уральские дачники поделились простейшим способом

Теперь необходимо переложить одуванчик в кастрюлю и залить растение одним литром воды. Поставьте на газ и варите после закипания около 10 минут. Далее раствор нужно оставить остывать. Далее одуванчиковый раствор процеживают и доводят до объема 5 литров. Еще одним компонентом одуванчикового раствора будет хозяйственное мыло (примерно одна столовая ложка). Оно необходимо, чтобы раствор стал липким.