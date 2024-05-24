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Почему кошка до крови расчесывает уши: эксперт привел неочевидную причину

Почему кошка до крови расчесывает уши: эксперт привел неочевидную причину

24 мая 2024, 13:11
Фото: 1MI
Заводчики кошек часто недоумевают, почему здоровое домашнее животное расчесывает себя до кровавых ран. Почти всегда в этом винят блох, однако порой чешется даже обработанный питомец.

Оказывается, что причиной сильных расчесов может стать аллергия, рассказал в подкасте эксперт портала «Ветеринария и жизнь», врач-дерматолог Европейского ветеринарного центра EVC Николай Рассолов.

Домашние животные, кошки и собаки, очень часто страдают от тех же аллергенов, что и человек. Например, они реагируют на домашнюю пыль и пыльцу.

Фото: tagilcity.ru

А самой частой причиной аллергии у кошек и собак являются насекомые, чаще всего блохи. Причем порой для развития острой реакции вполне достаточно одного укуса — питомец расчесывает себя до крови.

Николай Рассолов подчеркнул, что у животных и человека процессы протекают схожим образом.

Это как у человека есть аллергия на укусы комаров: кого-то как будто бы не кусают, а кто-то сразу покрывается волдырями. Так же и у животных есть индивидуальная гиперчувствительность, — отметил эксперт.

Николай Рассолов посоветовал владельцам очень тщательно обрабатывать кошек и собак от блох, к тому же в современной ветеринарной аптеке можно найти огромное количество самых разных препаратов: это и спреи, и капли на холку, и даже таблетки внутрь.

Правильно проведенная обработка от паразитов избавит животное от мучений, причиняемых расчесами, и позволит свести на нет симптомы аллергии.

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#Дарья Бобровицкая#Животные#Ветеринар#Домашние животные#Природа#Кошки#Насекомые#Обработка#Екатеринбург#Аллергия
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