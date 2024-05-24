Подростка в спортивном костюме из Екатеринбурга ищут третьи сутки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Цвет волос пропавшего школьника русый, глаза зеленые. В момент исчезновения на нем также была надета темная спортивная обувь, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».
Предположительно, горожанин может сейчас быть в других городских районах. Его разыскивают сотрудники поисково-спасательного отряда.
Напомним, 13 мая 2024 года в Пионерском районе Екатеринбурга исчезла 14-летняя девочка. В день, когда она пропала, на ней были надеты черная толстовка и синие джинсы.