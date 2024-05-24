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Подростка в спортивном костюме из Екатеринбурга ищут третьи сутки

Подростка в спортивном костюме из Екатеринбурга ищут третьи сутки

24 мая 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге бесследно пропал 13-летний подросток в Чкаловском районе, одетый в спортивный костюм темного цвета. Мальчик исчез 21 мая 2024 года.

Цвет волос пропавшего школьника русый, глаза зеленые. В момент исчезновения на нем также была надета темная спортивная обувь, рассказали в региональном отряде «Лиза Алерт».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Предположительно, горожанин может сейчас быть в других городских районах. Его разыскивают сотрудники поисково-спасательного отряда.

Напомним, 13 мая 2024 года в Пионерском районе Екатеринбурга исчезла 14-летняя девочка. В день, когда она пропала, на ней были надеты черная толстовка и синие джинсы.

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