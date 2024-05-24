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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Подрядчик из Тюмени размежевал землю в Тагиле, не выезжая в город

Подрядчика никто не видел: у многоэтажки в Тагиле отмежевали землю и отдали соседям

24 мая 2024, 15:03
Фото: 1MI

Подрядчик из Тюмени размежевал землю в Тагиле, не выезжая в город

Жители многоэтажного дома на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле решили благоустроить территорию дома, но выяснили, что земля им не принадлежит.

Инициативная группа дома №18 изучила кадастровый план и выяснила, что часть земельного участка, который они всегда считали своим, по закону им не принадлежит. Об этом рассказала телекомпания «Телекон»

Выяснилось, что администрация Нижнего Тагила еще в 2013 году заказала межевание данной территории, которое провел подрядчик из Тюмени. Для проведения земельных работ фирма в Тагил не приезжала, а работы выполняла по данным со спутника. У дома при этом отрезали не только территории, которые граничат с территорией соседнего дома, но даже выходы из подъездов.

При этом все работы МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Тагила оплатила в полном объеме.

Ранее Росгосцирк в Екатеринбурге смог отсудить у мэрии 85 млн рублей за изъятую землю.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Благоустройство#Территория#Земля#Дворовая территория#Екатеринбург#Межевание
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