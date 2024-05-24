Подрядчика никто не видел: у многоэтажки в Тагиле отмежевали землю и отдали соседям

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Инициативная группа дома №18 изучила кадастровый план и выяснила, что часть земельного участка, который они всегда считали своим, по закону им не принадлежит. Об этом рассказала телекомпания «Телекон»
Выяснилось, что администрация Нижнего Тагила еще в 2013 году заказала межевание данной территории, которое провел подрядчик из Тюмени. Для проведения земельных работ фирма в Тагил не приезжала, а работы выполняла по данным со спутника. У дома при этом отрезали не только территории, которые граничат с территорией соседнего дома, но даже выходы из подъездов.
При этом все работы МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Тагила оплатила в полном объеме.
Ранее Росгосцирк в Екатеринбурге смог отсудить у мэрии 85 млн рублей за изъятую землю.