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Полчаса на прогулку по Висиму: от оленей к музею Мамина-Сибиряка

Полчаса на прогулку по Висиму: от оленей к музею Мамина-Сибиряка

24 мая 2024, 06:49
Фото: 1MI
Полчаса на прогулку по Висиму: от оленей к музею Мамина-Сибиряка
Прокатимся по Висиму? Этот небольшой поселок в Свердловской области находится прямо на территории природного парка «Река Чусовая» и Висимского государственного заповедника. Столько тут всего интересного!

Стартуем с фермы с пятнистыми оленями. Их тут несколько сотен, этих пятнистых красавчиков. Помните Бэмби? Эти — еще лучше! Гуляют себе в естественных условиях. Можно покормить. А еще здесь есть страусы, яки, альпаки и другие животные. Всех посмотрели — двигаемся дальше, к усадьбе Черепановых. Чудное место. Хозяин дома — Виталий Черепанов, на пенсии занялся вырезанием деревянных скульптур сказочных героев и поселил их у себя на участке. Получился не дом, а сказка. Печкин с велосипедом, Шарик с ружьем, Русалка, Кот ученый и еще много кто. Официального статуса музея у усадьбы Черепановых нет, но посмотреть на скульптуры может любой желающий.

Фото: 1MI

А нам дальше — к церкви Владимира Равноапостольного. Небольшой белоснежный храм с золотыми куполами на берегу Висимского водохранилища. Смотришь на него, и так хочется вдохнуть поглубже да крикнуть: «Гой ты, Русь моя родная!..» Атмосферно тут, душевно, по-нашему.

Фото: 1MI

Последней точкой маршрута станет дом-музей им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. В этом деревянном доме прошло детство писателя. Зайдите внутрь — посмотрите экспозицию.

  • Пройденная дистанция: ≈ 5,8 км
  • Время: 30 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется делать много остановок — все хочется посмотреть
#Город#Туризм#Видео#Достопримечательности#Екатеринбург
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