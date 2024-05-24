Полчаса на прогулку по Висиму: от оленей к музею Мамина-Сибиряка

Стартуем с фермы с пятнистыми оленями. Их тут несколько сотен, этих пятнистых красавчиков. Помните Бэмби? Эти — еще лучше! Гуляют себе в естественных условиях. Можно покормить. А еще здесь есть страусы, яки, альпаки и другие животные. Всех посмотрели — двигаемся дальше, к усадьбе Черепановых. Чудное место. Хозяин дома — Виталий Черепанов, на пенсии занялся вырезанием деревянных скульптур сказочных героев и поселил их у себя на участке. Получился не дом, а сказка. Печкин с велосипедом, Шарик с ружьем, Русалка, Кот ученый и еще много кто. Официального статуса музея у усадьбы Черепановых нет, но посмотреть на скульптуры может любой желающий.