Производства поставщиков «Жизньмарта» закрыты: решение приняли в Роспотребнадзоре

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В Екатеринбурге закрыт ряд производств, поставлявших готовую продукцию в сеть «Жизньмарт», сообщил в Telegram-канале основатель компании Иван Зайченко.
По словам бизнесмена, Роспотребнадзор принял решение закрыть четыре производства, еще два закрыл сам «Жизньмарт». Всего у сети магазинов 19 поставщиков, проверки пока прошли только в 11 из них.
Напомним, что о массовом отравлении продуктами из «Жизньмарта» стало известно 22 мая. В анализах, проведенных Роспотребнадзором, нашли кишечную палочку, сальмонеллу и вирусы.