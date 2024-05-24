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Published Сегодня, 15:25

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Updated Сегодня, 15:27

Роспотребнадзор закрыл производства поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Производства поставщиков «Жизньмарта» закрыты: решение приняли в Роспотребнадзоре

24 мая 2024, 15:25

Роспотребнадзор закрыл производства поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге

Эпидемиологи в Екатеринбурге приостановили работу четырех производств, которые поставляли готовую еду в сеть магазинов «Жизньмарт».

В Екатеринбурге закрыт ряд производств, поставлявших готовую продукцию в сеть «Жизньмарт», сообщил в Telegram-канале основатель компании Иван Зайченко.

По словам бизнесмена, Роспотребнадзор принял решение закрыть четыре производства, еще два закрыл сам «Жизньмарт». Всего у сети магазинов 19 поставщиков, проверки пока прошли только в 11 из них.

Напомним, что о массовом отравлении продуктами из «Жизньмарта» стало известно 22 мая. В анализах, проведенных Роспотребнадзором, нашли кишечную палочку, сальмонеллу и вирусы.

Кишечная палочка обнаружена в готовой продукции екатеринбургской сети «Жизньмарт»
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Еда#Здоровье#Производство#Закрытие#Роспотребнадзор#Отравление#Общепит#Екатеринбург#Поставщики#Кишечная палочка#Жизньмарт
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