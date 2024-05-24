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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Лжеброкеры и проститутки выманивают деньги у жителей Свердловской области

Проститутки и «брокеры» стали часто обманывать свердловчан

24 мая 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

Лжеброкеры и проститутки выманивают деньги у жителей Свердловской области

В Свердловской области участились случаи мошенничества, в которых участвуют лжеброкеры и проститутки. Студент из Нижнего Тагила лишился крупной суммы денег, пытаясь вызвать себе девушку легкого поведения.

Сразу несколько человек в Свердловской области попались на уловки телефонных злоумышленников. Мошенники представлялись брокерами, сотрудниками Пенсионного фонда. А студенту из Тагила пришлось взять кредит, чтобы вызвать проститутку. Но остался без секса.

Так, молодой человек нашел анкету девушки по вызову и приехал на встречу с ней. Но в центре города он узнал, что необходимо не только заплатить две тысячи рублей, но и внести более 15 тысяч за страховку жизни жрицы любви. Потом у студента выманили еще 70 тысяч за двухуровневую страховку. Кроме того, охранник проститутки Магомед потребовал сначала 50, а потом 100 тысяч рублей. Последние суммы он взял в кредит, сообщили в МВД Свердловской области.

А в Березовском женщина хотела получать проценты с денег и собиралась освоить криптовалютный рынок. Лжеброкеру 53-летняя свердловчанка перевела 400 тысяч рублей. 41-летней жительнице Камышлова позвонила мошенница, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда — она запросила сведения о трудовом стаже собеседницы. Затем жертве пришло СМС с секретным кодом к приложению «Госуслуги». Свердловчанка назвала пароль, после чего на нее был оформлен кредит на крупную сумму.

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