Проститутки и «брокеры» стали часто обманывать свердловчан

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Сразу несколько человек в Свердловской области попались на уловки телефонных злоумышленников. Мошенники представлялись брокерами, сотрудниками Пенсионного фонда. А студенту из Тагила пришлось взять кредит, чтобы вызвать проститутку. Но остался без секса.
Так, молодой человек нашел анкету девушки по вызову и приехал на встречу с ней. Но в центре города он узнал, что необходимо не только заплатить две тысячи рублей, но и внести более 15 тысяч за страховку жизни жрицы любви. Потом у студента выманили еще 70 тысяч за двухуровневую страховку. Кроме того, охранник проститутки Магомед потребовал сначала 50, а потом 100 тысяч рублей. Последние суммы он взял в кредит, сообщили в МВД Свердловской области.
А в Березовском женщина хотела получать проценты с денег и собиралась освоить криптовалютный рынок. Лжеброкеру 53-летняя свердловчанка перевела 400 тысяч рублей. 41-летней жительнице Камышлова позвонила мошенница, которая представилась сотрудником Пенсионного фонда — она запросила сведения о трудовом стаже собеседницы. Затем жертве пришло СМС с секретным кодом к приложению «Госуслуги». Свердловчанка назвала пароль, после чего на нее был оформлен кредит на крупную сумму.