Проститутки и «брокеры» стали часто обманывать свердловчан

Так, молодой человек нашел анкету девушки по вызову и приехал на встречу с ней. Но в центре города он узнал, что необходимо не только заплатить две тысячи рублей, но и внести более 15 тысяч за страховку жизни жрицы любви. Потом у студента выманили еще 70 тысяч за двухуровневую страховку. Кроме того, охранник проститутки Магомед потребовал сначала 50, а потом 100 тысяч рублей. Последние суммы он взял в кредит, сообщили в МВД Свердловской области.