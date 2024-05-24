Садик в Полевском заплатит 40 тысяч за падение мальчика на гвоздь

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Инцидент случился в садике №53 во время выхода мальчика из туалетной комнаты. Он споткнулся и неожиданно наткнулся на гвоздь.
Воспитатель же решила не звонить родителям. Сделала она это, когда обнаружила, что после сон-часа ребенок не может встать на ногу.
У мальчика выявлена колотая рана правого колена. Прокуратура в результате обратилась в суд с иском для получения компенсации. Суд постановил выплатить мальчику 40 тысяч рублей компенсации. Также садику назначен штраф в 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Первоуральске школа заплатит одному из учеников 150 тысяч рублей. Причиной стало падение ребенка в обморок на одном из мероприятий.