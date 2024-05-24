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Садик в Полевском заплатит 40 тысяч за падение мальчика на гвоздь

Садик в Полевском заплатит 40 тысяч за падение мальчика на гвоздь

24 мая 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney
В полевском детский сад заплатит компенсацию, а также штраф, за падение 4-летнего мальчика. Ребенок наткнулся на торчащий гвоздь.

Инцидент случился в садике №53 во время выхода мальчика из туалетной комнаты. Он споткнулся и неожиданно наткнулся на гвоздь.

Воспитатель же решила не звонить родителям. Сделала она это, когда обнаружила, что после сон-часа ребенок не может встать на ногу.

У мальчика выявлена колотая рана правого колена. Прокуратура в результате обратилась в суд с иском для получения компенсации. Суд постановил выплатить мальчику 40 тысяч рублей компенсации. Также садику назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Первоуральске школа заплатит одному из учеников 150 тысяч рублей. Причиной стало падение ребенка в обморок на одном из мероприятий.

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