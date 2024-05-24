Собаки набросились на жительницу Екатеринбурга

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
По словам девушки, заметив, что к ней и ее сыну подбежали собаки, она некоторое время стояла неподвижно, чтобы они на них не набросились. Но одна из них укусила екатеринбурженку несколько раз за ноги, после чего убежала, пишет Е1.
Пострадавшая зафиксировала раны, а затем обратилась в полицию. Также она сообщила, что проходит сейчас курс уколов.
Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Окунева появилась стая бездомных собак, которая бегает неподалеку от школы №87. Из-за этого местные жители боятся детей одних отпускать на учебу. Также их встречают после занятий, чтобы проводить до дома.