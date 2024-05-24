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Published Сегодня, 03:59

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Updated Сегодня, 04:01

Собаки набросились на жительницу Екатеринбурга

Собаки набросились на жительницу Екатеринбурга

24 мая 2024, 03:59
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге на девушку, которая шла вместе с сыном, набросились две собаки. Инцидент произошел на улице Соболева около госпиталя.

По словам девушки, заметив, что к ней и ее сыну подбежали собаки, она некоторое время стояла неподвижно, чтобы они на них не набросились. Но одна из них укусила екатеринбурженку несколько раз за ноги, после чего убежала, пишет Е1.

Пострадавшая зафиксировала раны, а затем обратилась в полицию. Также она сообщила, что проходит сейчас курс уколов.

Напомним, в Нижнем Тагиле на улице Окунева появилась стая бездомных собак, которая бегает неподалеку от школы №87. Из-за этого местные жители боятся детей одних отпускать на учебу. Также их встречают после занятий, чтобы проводить до дома.

Пострадавшему после нападения собаки подростку из Екатеринбурга выплатят 80 тысяч
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