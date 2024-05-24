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Топ-менеджер «Гортранса» в Екатеринбурге остается под стражей

Топ-менеджер «Гортранса» в Екатеринбурге остается под стражей

24 мая 2024, 10:18
Фото: 1MI
Суд в Екатеринбурге продлил арест на три месяца сотруднику «Гортранса» Александру Хабарову и инженеру материально-технического снабжения Дмитрию Фурсику. Они подозреваются в том, что получали взятки.

Оба обвиняемых будут находиться под стражей до 16 августа 2024 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Напомним, Хабарова, который ранее фигурировал в уголовном деле, задержали и отправили в следственный изолятор в ноябре 2023 года. Его обвинили в незаконной деятельности совместно с поставщиком запчастей.

Сначала задержанного начальника организации поместили под стражу до 30 декабря 2023 года. Затем по решению суда арест был продлен.

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#Елизавета Зиборова#Суд#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Взятка#ЧП#18+#Екатеринбург#Гортранс#Мера пресечения#Инцидент#Стража
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