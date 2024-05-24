Топ-менеджер «Гортранса» в Екатеринбурге остается под стражей

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Оба обвиняемых будут находиться под стражей до 16 августа 2024 года, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Напомним, Хабарова, который ранее фигурировал в уголовном деле, задержали и отправили в следственный изолятор в ноябре 2023 года. Его обвинили в незаконной деятельности совместно с поставщиком запчастей.
Сначала задержанного начальника организации поместили под стражу до 30 декабря 2023 года. Затем по решению суда арест был продлен.