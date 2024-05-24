Трихолог Васильева: солнечные ожоги провоцируют выпадение волос

Posted 24 мая, 06:36
Published 24 мая, 06:36
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Васильева также подчеркнула важность защиты тела от солнца в летний период. Она рекомендует использовать широкие головные уборы из натуральных материалов, а также наносить солнцезащитный крем по всей линии роста волос. Для ухода за волосами в жаркую погоду ей советует использовать кондиционеры с добавлением кератина, гиалуроновой кислоты и масел, а также несмываемые сыворотки с SPF-защитой, пишет 360.ru.
Она также отметила, что волосы быстро теряют влагу и становятся сухими и ломкими при длительном пребывании на солнце. Врач объяснила, что ультрафиолетовые лучи делятся на два вида: UVA-лучи иссушают волосы, а UVB-лучи вызывают обесцвечивание как искусственного, так и натурального пигмента волос.