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Posted 24 мая, 06:36

Published 24 мая, 06:36

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Трихолог Васильева: солнечные ожоги провоцируют выпадение волос

24 мая 2024, 06:36
Врач-трихолог Мария Васильева, объяснила, что солнечные ожоги кожи головы могут стать причиной выпадения волос. Поэтому она советует носить головные уборы для защиты от ультрафиолетовых лучей.

Васильева также подчеркнула важность защиты тела от солнца в летний период. Она рекомендует использовать широкие головные уборы из натуральных материалов, а также наносить солнцезащитный крем по всей линии роста волос. Для ухода за волосами в жаркую погоду ей советует использовать кондиционеры с добавлением кератина, гиалуроновой кислоты и масел, а также несмываемые сыворотки с SPF-защитой, пишет 360.ru.

Она также отметила, что волосы быстро теряют влагу и становятся сухими и ломкими при длительном пребывании на солнце. Врач объяснила, что ультрафиолетовые лучи делятся на два вида: UVA-лучи иссушают волосы, а UVB-лучи вызывают обесцвечивание как искусственного, так и натурального пигмента волос.

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