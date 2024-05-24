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Самолет «Уральских авиалиний» протек в подмосковном Жуковском

Утечка топлива в самолете «Уральских авиалиний» произошла в подмосковном Жуковском

24 мая 2024, 15:43
Фото: 1MI

Самолет «Уральских авиалиний» протек в подмосковном Жуковском

Airbus «Уральских авиалиний» в подмосковном аэропорту уже готовился к взлету, пассажиры были на местах, когда техники обнаружили подтекание топлива.

Инцидент с Airbus A321 «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Ташкент, произошел в четверг, 23 мая. Пилоты уже включили двигатели, когда техники заметили подтекание топлива в районе левого полукрыла, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Об инциденте были проинформированы члены команды, а также наземные службы. Людей из салона эвакуировали, а самолет временно был отбуксирован на стоянку. Топливо разлилось на площади около 30 кв. м. Однако при осмотре серьезных неисправностей техники не обнаружили: оказалось, что после проведения технических работ залип клапан.

После устранения поломки самолет снова допустили к рейсу. Задержка вылета составила около 2,5 часов.

19 мая самолет «Уральских авиалиний» сбил техника наземной команды в аэропорту «Кольцово».

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Транспорт#Москва#Самолет#Уральские авиалинии#Неисправность#18+#Екатеринбург
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