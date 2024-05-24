Утечка топлива в самолете «Уральских авиалиний» произошла в подмосковном Жуковском

Об инциденте были проинформированы члены команды, а также наземные службы. Людей из салона эвакуировали, а самолет временно был отбуксирован на стоянку. Топливо разлилось на площади около 30 кв. м. Однако при осмотре серьезных неисправностей техники не обнаружили: оказалось, что после проведения технических работ залип клапан.