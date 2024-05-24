Уволенный военком, уборка на водохранилище, инициатива бойца СВО и опасная плитка

Жильцы одной из многоэтажек на Тагилстрое уже более 10 лет бьют тревогу: с фасада дома падает облицовочная плитка. От увесистых обломков уже пострадало немало машин. Жалобы в Госжилнадзор и управляющую компанию ничего не дают. В последний раз представители УК приехали по вызову, подобрали плитку и заявили, что никакой проблемы нет.