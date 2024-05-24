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Уволенный военком, уборка на водохранилище, инициатива бойца СВО и опасная плитка

Уволенный военком, уборка на водохранилище, инициатива бойца СВО и опасная плитка

24 мая 2024, 16:46
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле своей должности лишился военком Вострилов. Дорожники пылесосят берег Черноисточинского водохранилища. Боец СВО предложил TagilCity.ru организовать гуманитарный сбор. На Тагилстрое рушится фасад дома, а в Запрудном проложат водопровод. Итоги Тагила и области 24 мая — в нашем обзоре.

В Нижнем Тагиле почти год назад сменился военком — свой пост покинул Александр Вострилов. Вместо него обязанности исполняет Павел Мерзляков. Вострилова ранее неоднократно критиковали как представители власти и депутаты, так и общественность. В частности, говорили, что об объявленной частичной мобилизации в 2022 году военком узнал из СМИ.

Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
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МУП «Тагилдорстрой» выполняет свое обещание и очищает берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта. Около водоема были замечены рабочие с промышленными пылесосами. Руководство предприятия рассчитывает справиться с проблемой за неделю.

МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта
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Боец СВО из Нижнего Тагила Александр обратился к TagilCity.ru с инициативой собрать гуманитарную помощь для участников спецоперации на линии боевого соприкосновения. Молодой человек потерял в ходе СВО ногу, однако не замкнулся в себе и сегодня активно участвует в гуманитарных миссиях. По его словам, воины на передовой будут рады дополнительным медикаментам, маскировочным сетям, дизельным генераторам.

Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью
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Жильцы одной из многоэтажек на Тагилстрое уже более 10 лет бьют тревогу: с фасада дома падает облицовочная плитка. От увесистых обломков уже пострадало немало машин. Жалобы в Госжилнадзор и управляющую компанию ничего не дают. В последний раз представители УК приехали по вызову, подобрали плитку и заявили, что никакой проблемы нет.

В Нижнем Тагиле на Тагилстрое рушится фасад жилого дома: плитка падает уже 10 лет
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В тагильском районе Запрудный будет проложен газопровод низкого давления. Стоимость проекта — почти 30 млн рублей. Конкурс по выбору подрядчика объявила администрация Нижнего Тагила, он завершится 30 мая. А газопровод в частном секторе города должен появиться уже к ноябрю текущего года.

В Нижнем Тагиле в Запрудном проложат газопровод низкого давления за 29,9 млн рублей
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