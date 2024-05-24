В больнице Екатеринбурга скончалась многодетная мать из Асбеста

О смерти пациентки ее родным сообщили утром. У нее осталось четверо детей. О том, что женщина умерла, рассказали ее старшему сыну. Известно, что двухлетняя дочка, пострадавшая от побоев, сначала не могла открыть правый глаз, а одна часть ее лица была обездвижена.