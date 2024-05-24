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В больнице Екатеринбурга скончалась многодетная мать из Асбеста

В больнице Екатеринбурга скончалась многодетная мать из Асбеста

24 мая 2024, 09:37
Фото: 1MI
В больнице Екатеринбурга умерла многодетная мать из Асбеста, которую избил ее сожитель. 32-летней женщины не стало 24 мая 2024 года.

У женщины была серьезная черепно-мозговая травма, из-за чего ей пришлось делать трепанацию черепа. Однако операция не помогла. По словам матери умершей, накануне ее собирались перевести в нейрохирургию, но медик сказал, что у нее начался менингит, пишет Е1.

О смерти пациентки ее родным сообщили утром. У нее осталось четверо детей. О том, что женщина умерла, рассказали ее старшему сыну. Известно, что двухлетняя дочка, пострадавшая от побоев, сначала не могла открыть правый глаз, а одна часть ее лица была обездвижена.

Сожитель, избивший сожительницу и ее дочь, сейчас находится под стражей.

Напомним, избиение произошло 12 мая 2024 года. Мужчина набросился на потерпевшую в подъезде и бил ее о ступеньки. Также он нанес повреждения двухлетней девочке.

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