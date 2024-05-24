В больнице Екатеринбурга скончалась многодетная мать из Асбеста

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
У женщины была серьезная черепно-мозговая травма, из-за чего ей пришлось делать трепанацию черепа. Однако операция не помогла. По словам матери умершей, накануне ее собирались перевести в нейрохирургию, но медик сказал, что у нее начался менингит, пишет Е1.
О смерти пациентки ее родным сообщили утром. У нее осталось четверо детей. О том, что женщина умерла, рассказали ее старшему сыну. Известно, что двухлетняя дочка, пострадавшая от побоев, сначала не могла открыть правый глаз, а одна часть ее лица была обездвижена.
Сожитель, избивший сожительницу и ее дочь, сейчас находится под стражей.
Напомним, избиение произошло 12 мая 2024 года. Мужчина набросился на потерпевшую в подъезде и бил ее о ступеньки. Также он нанес повреждения двухлетней девочке.