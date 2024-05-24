В Нижнем Тагиле на Тагилстрое рушится фасад жилого дома: плитка падает уже 10 лет

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Начиная с 2013 года начали падать плиты, а каждая из них по 8 кг весит. Первый раз они упали прямо на припаркованные машины. Точно не помню, взыскали ли владельцы авто с УК деньги за повреждения. С тех пор на здании появилась надпись «Машины не ставить, падают плиты». Плиты падают по сей день, я писала в ГИС ЖКХ. Наша УК провела проверку с комиссией, которая не выявила нарушений. По факту они просто подобрали отпавшую плитку и всё, — рассказала TagilCity.ru Екатерина, жительница дома.
Несмотря на обращения тагильчан в Госжилнадзор и проверку, проведённую управляющей компанией, проблема с падающими с фасада здания плитами остаётся нерешённой. Более того, по словам местных жителей, проверка носила формальный характер, комиссия не выявила никаких нарушений, а сотрудники УК просто убрали отпавшую плитку, не предприняв никаких других действий, при этом в своем ответе на заявление местной жительницы в Госжилнадзор было указано, что комиссия не обнаружила следов упавшей облицовочной плитки и угрозы жизни на момент обследования нет.
Согласно информации, представленной УК «Уют-ТС» на запрос Департамента, в сентябре 2021 года на фасаде дома, по ул. Металлургов, д. 24, были проведены работы по частичному демонтажу представляющей опасность фасадной плитки и нанесены предупреждающие надписи. Кроме того, управляющей организацией в адрес Департамента был представлен акт комиссионного обследования фасада дома, проведенного 30.03.2022, согласно которому комиссия установила, что угрозы жизни на момент обследования нет, следов упавшей облицовочной плитки не обнаружено, — предоставляет ответ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области читательница.
Вместе с тем Госжилнадзор направил письмо в адрес ООО УК «Уют-ТС» о неукоснительном соблюдении требований действующего законодательства и прав жителей в многоквартирном доме по ул. Металлургов, д. 24.
Необходимо обеспечить периодические осмотры на предмет наличия представляющей опасность фасадной плитки, в случае выявления принимать меры по обеспечению безопасности жизни, здоровья, имущества людей, — говорится в письме, направленном ведомством.
Текст письма был также продублирован в официальном ответе жителям дома от Госжилнадзора за 12 апреля 2022 года. А в мае 2024 года о так и не решенной проблеме с фасадной плиткой дома в редакцию TagilCity.ru написали собственники. Журналист редакции сделал запрос на имя директора УК «Уют-ТС», ответа пока не поступало.
К слову, подобная ситуация в Нижнем Тагиле происходит уже не первый раз. В 2019 году с домом №64, который, как и дом № 24, тоже обслуживает управляющая компания «УЮТ-ТС», там от фасада дома оторвалась плитка на уровне седьмого этажа. Внизу, на пути падения и в паре сантиметров от места приземления проходила женщина с ребенком, но всё обошлось.