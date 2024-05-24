В Нижнем Тагиле на Тагилстрое рушится фасад жилого дома: плитка падает уже 10 лет

Несмотря на обращения тагильчан в Госжилнадзор и проверку, проведённую управляющей компанией, проблема с падающими с фасада здания плитами остаётся нерешённой. Более того, по словам местных жителей, проверка носила формальный характер, комиссия не выявила никаких нарушений, а сотрудники УК просто убрали отпавшую плитку, не предприняв никаких других действий, при этом в своем ответе на заявление местной жительницы в Госжилнадзор было указано, что комиссия не обнаружила следов упавшей облицовочной плитки и угрозы жизни на момент обследования нет.