Водитель без прав в Нижнем Тагиле столкнулся с автомобилем и снес забор

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
На перекрестке автомобилист не пропустил машину Lada Granta. По словам очевидца, оба водителя в результате столкновения влетели в забор и дорожный знак. Пострадавших нет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Прав на вождение у молодого человека нет. Транспортное средство он купил за несколько дней до аварии. На него был составлен протокол, рассказали в Ура.ру в свердловском ГИБДД.
Напомним, 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину и ее маленького сына. Ребенка отвезли в больницу, матери госпитализация не потребовалась.