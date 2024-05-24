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Водитель без прав в Нижнем Тагиле столкнулся с автомобилем и снес забор

Водитель без прав в Нижнем Тагиле столкнулся с автомобилем и снес забор

24 мая 2024, 03:27
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле 18-летний водитель автомобиля ВАЗ устроил ДТП на перекрестке улица Энтузиастов — улица Чайковского. Авария произошла 23 мая 2024 года.

На перекрестке автомобилист не пропустил машину Lada Granta. По словам очевидца, оба водителя в результате столкновения влетели в забор и дорожный знак. Пострадавших нет, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Прав на вождение у молодого человека нет. Транспортное средство он купил за несколько дней до аварии. На него был составлен протокол, рассказали в Ура.ру в свердловском ГИБДД.

Напомним, 20 мая 2024 года в Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину и ее маленького сына. Ребенка отвезли в больницу, матери госпитализация не потребовалась.

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