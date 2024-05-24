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Водитель без прав в Нижнем Тагиле устроил ДТП с пятью пострадавшими

Водитель без прав в Нижнем Тагиле устроил ДТП с пятью пострадавшими

24 мая 2024, 09:06
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Нижнем Тагиле на подъезде к садам «Мокрая Ольховка» водитель автомобиля ВАЗ попал в ДТП. Пятеро человек пострадали. Авария произошла рано утром 24 мая 2024 года.

Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся. В ДТП пострадали водитель и четверо человек, сидевших на пассажирских сиденьях, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Выяснилось, что у автомобилиста не имелось прав на вождение, а также пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам водителя, они ехали из поселка Северный в сад. Он стал объезжать ямы на дороге и в какой-то момент произошло ЧП.

Напомним, 23 мая 2024 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля столкнулся с другой машиной. В результате оба транспорта повредили дорожный знак и забор.

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