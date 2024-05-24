Водитель без прав в Нижнем Тагиле устроил ДТП с пятью пострадавшими

Выяснилось, что у автомобилиста не имелось прав на вождение, а также пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам водителя, они ехали из поселка Северный в сад. Он стал объезжать ямы на дороге и в какой-то момент произошло ЧП.