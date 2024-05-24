Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности

Бывший военком Нижнего Тагила не раз подвергался критике как со стороны общественности, так и в комментариях официальных лиц. 9 декабря 2022 года в ходе прямой линии губернатор Евгений Куйвашев сообщил о большом количестве жалоб на тагильский военкомат и выразил надежду, что новый региональный военком разберется в ситуации. Месяцем ранее депутат Госдумы Максим Иванов, к которому активно обращаются участники СВО и их родные, обвинил Вострилова в нарушениях и отсутствии реакции на них. А об объявлении президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации осенью 2022 года Александр Вострилов узнал и вовсе от редакции TagilCity.ru.