Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Смена руководящего состава состоялась около года назад, о чем редакции TagilCity.ru подтвердили по телефону дежурного в военкомате Нижнего Тагила. Теперь на посту ушедшего по неизвестным причинам Александра Вострилова трудится Павел Викторович Мерзляков — пока в статусе и. о.
Бывший военком Нижнего Тагила не раз подвергался критике как со стороны общественности, так и в комментариях официальных лиц. 9 декабря 2022 года в ходе прямой линии губернатор Евгений Куйвашев сообщил о большом количестве жалоб на тагильский военкомат и выразил надежду, что новый региональный военком разберется в ситуации. Месяцем ранее депутат Госдумы Максим Иванов, к которому активно обращаются участники СВО и их родные, обвинил Вострилова в нарушениях и отсутствии реакции на них. А об объявлении президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации осенью 2022 года Александр Вострилов узнал и вовсе от редакции TagilCity.ru.
И. о. военкома Павел Мерзляков с начала работы на посту уже не раз поучаствовал в официальных мероприятиях. Так, 8 ноября 2023 года в школе №56 он наградил тагильчанина Виталия Масловского медалью «За храбрость» II степени. А в феврале текущего года вручил такую же награду заместителю главы ГГО Александру Гудачу, который уехал в зону СВО.