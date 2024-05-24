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В Нижнем Тагиле сняли обвиненного депутатом в бездействии военного комиссара

Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности

24 мая 2024, 11:18
Фото: «Тагильский рабочий»

В Нижнем Тагиле сняли обвиненного депутатом в бездействии военного комиссара

В Нижнем Тагиле военный комиссар Александр Вострилов покинул свою должность еще в 2023 году, однако эта информация нигде не анонсировалась. На текущий момент исполняет обязанности военного комиссара города Нижний Тагил и Пригородного района Свердловской области Павел Мерзляков.

Смена руководящего состава состоялась около года назад, о чем редакции TagilCity.ru подтвердили по телефону дежурного в военкомате Нижнего Тагила. Теперь на посту ушедшего по неизвестным причинам Александра Вострилова трудится Павел Викторович Мерзляков — пока в статусе и. о.

Бывший военком Нижнего Тагила не раз подвергался критике как со стороны общественности, так и в комментариях официальных лиц. 9 декабря 2022 года в ходе прямой линии губернатор Евгений Куйвашев сообщил о большом количестве жалоб на тагильский военкомат и выразил надежду, что новый региональный военком разберется в ситуации. Месяцем ранее депутат Госдумы Максим Иванов, к которому активно обращаются участники СВО и их родные, обвинил Вострилова в нарушениях и отсутствии реакции на них. А об объявлении президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации осенью 2022 года Александр Вострилов узнал и вовсе от редакции TagilCity.ru.

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И. о. военкома Павел Мерзляков с начала работы на посту уже не раз поучаствовал в официальных мероприятиях. Так, 8 ноября 2023 года в школе №56 он наградил тагильчанина Виталия Масловского медалью «За храбрость» II степени. А в феврале текущего года вручил такую же награду заместителю главы ГГО Александру Гудачу, который уехал в зону СВО.

Фото: МБОУ СОШ №56
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