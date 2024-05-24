Ждать ли мобилизации в РФ в 2024 году: мнения политиков, военкоров и блогеров

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В начале апреля 2024 года о грядущей мобилизации в России порассуждал украинский лидер Владимир Зеленский. Он заявил, что якобы 1 июня в РФ будет объявлена новая волна, во время которой призовут 300 тысяч человек. Свои источники информации при этом Зеленский раскрывать не стал.
Эту тему постоянно обсуждают и в западных СМИ. Так, накануне, 23 мая, британское издание The Financial Times опубликовало материал, в котором журналисты со ссылкой на «высокопоставленный источник в Минобороны РФ» заявили о том, что новая мобилизация в стране неизбежна, а пройдет она либо в конце 2024-го, либо в начале 2025 года.
«Источник» рассказал о том, что стратегия набора военнослужащих по контракту в России «пробуксовывает» и больше не приносит хороших результатов. В качестве «доказательств» журналисты приводят факты: якобы российское командование вынуждено жертвовать некоторыми тактическими успехами на ряде направлений (например, Авдеевском, Харьковском) из-за нехватки личного состава.
В Минобороны неоднократно говорили о том, что новой волны мобилизации в 2024 году не будет.
В марте 2024 года Сергей Шойгу, экс-министр обороны РФ, отвечая на вопросы журналистов о такой возможности, ответил очень лаконично.
«Это глупость, полная абсолютно», — заявил Шойгу, комментируя слухи о том, что массовый призыв в армию начнется сразу после выборов президента России.
Позицию о том, что Россия после частичной мобилизации в сентябре 2022 года не нуждается во второй волне, Шойгу отстаивал последовательно, утверждая, что в стране хватает добровольцев, которые подписывают с ВС РФ контракт.
Вопрос с мобилизацией сразу же прояснил и новый министр обороны Андрей Белоусов. 14 мая, отвечая на вопросы сенаторов в Совете Федерации в рамках своего назначения, Белоусов четко дал понять, что речи о мобилизации не идет, проводятся только плановые мероприятия.
Для упреждения ВСУ необходимо отрабатывать новые методы боевых действий. Целью в этой ситуации является комплектование Вооруженных сил, однако речи о мобилизации не идет, — расставил точки над i новый министр.
Авторитетный военный эксперт и блогер Юрий Подоляка, комментируя утверждение Зеленского о мобилизации в РФ с 1 июня, отметил, что приток контрактников с начала 2024 года в российскую армию позволяет ежедневно формировать по батальону, а потому необходимости в дополнительном наборе нет.
Военный эксперт, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью Ura.ru также отметил, что Россия успешно закрывает потребности в новых бойцах — Минобороны выполняет план по набору контрактников.
Люди добровольно идут на контрактную службу, и пока те планы, которые есть в Генштабе, у Минобороны РФ, они выполняются, — констатировал Соболев.
Донецкий военкор Сергей Макаренко, комментируя слухи, подчеркнул, что на теме скорого краха России постоянно спекулируют либералы, делая оторванные от реальности прогнозы.
<…>Нам пели со всех утюгов, что мобилизация будет сразу после выборов. Вот прям 18 марта. Ой, нет. 19-го марта, 18 марта они прогнозировали дефолт, — иронически прокомментировал ситуацию Макаренко.
О том, что российской армии в ближайшей перспективе не потребуется использовать дополнительные рычаги по набору контингента в виде дополнительной мобилизации, свидетельствуют цифры.
Так, Сергей Шойгу в феврале 2024 года в интервью ТАСС заявил, что в течение 2023 года контракты с ВС РФ подписали 540 тысяч человек. Также, с начала года к 20 февраля (то есть меньше, чем за два месяца) ряды ВС РФ пополнились еще на 50 тысяч человек.
В России контракты с Минобороны подписывают не только мужчины, но и женщины: ранее стало известно о 49-летней жительнице Екатеринбурга, которая развелась с мужем и отправилась в зону СВО.