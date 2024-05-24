Ждать ли мобилизации в РФ в 2024 году: мнения политиков, военкоров и блогеров

В интернете то и дело всплывают слухи о новой волне мобилизации в РФ. Чаще всего они основываются на заявлениях украинских и западных политиков и рассчитаны на всплеск паники среди россиян. Насколько реальна мобилизация и что думают по этому поводу российские официальные лица и военные эксперты?

∟ О мобилизации в России — устами украинских политиков и западных журналистов ∟ Шойгу и Белоусов: что говорили о мобилизации два министра обороны РФ ∟ Как оценивают возможность новой мобилизации в 2024 году военные эксперты, военкоры и блогеры ∟ Говорящие цифры: сколько человек пришло служить по контракту в ВС РФ в 2023 году