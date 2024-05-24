Житель села Лая под Нижним Тагилом выплатит 70 тысяч за нападение на ребенка

После случившегося мать ребенка отвела его к психологу. После консультации психолог установил, что у мальчика повышенная тревожность, страх перед общением с посторонними, а также страх повторения ситуации и невозможность себя защитить, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.