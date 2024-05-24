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Житель села Лая под Нижним Тагилом выплатит 70 тысяч за нападение на ребенка

Житель села Лая под Нижним Тагилом выплатит 70 тысяч за нападение на ребенка

24 мая 2024, 07:01
Фото: 1MI
В селе Лая Горноуральского ГО мужчина ударил 12-летнего мальчика во время конфликта. Инцидент произошел 3 февраля 2024 года.

После случившегося мать ребенка отвела его к психологу. После консультации психолог установил, что у мальчика повышенная тревожность, страх перед общением с посторонними, а также страх повторения ситуации и невозможность себя защитить, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Затем женщина обратилась в прокуратуру и к мировому судье. По итогам рассмотрения дела мужчину обязали выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей, а также его оштрафовали на шесть тысяч рублей.

Напомним, в Первоуральске местная школа выплатит 150 тысяч рублей своему ученику, который потерял сознание и повредил себе зубы и подбородок.

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