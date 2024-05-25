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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

Жители многоэтажки в Ревде пожаловались на свору собак во дворе

Бездомные собаки кошмарят жителей многоэтажного дома в Ревде

25 мая 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

Жители многоэтажки в Ревде пожаловались на свору собак во дворе

Бездомных псов во дворе ревдинской многоэтажки кормит одна из соседок. Другие жители боятся спустить своих собак с поводка и опасаются за безопасность детей.

Стихийный собачий приют появился на улице Интернационалистов, 38, рассказали «КП — Екатеринбург» жители Ревды.

По словам местной жительницы Натальи, одна из женщин организовала стихийный приют и занимается передержкой. Во дворе установлена будка, везде разбросаны миски для собак.

Фото: «КП — Екатеринбург»

Животные при этом ведут себя агрессивно: лают вслед людям, бросаются на домашних собак. В прошлом году несколько человек обратились за медицинской помощью из-за укусов.

Мэрия Ревды пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Ранее в Екатеринбурге бродячие собаки набросились на женщину с ребенком.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Животные#Ревда#Собаки#Жители#Собачий приют#Екатеринбург#Агрессивное поведение
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