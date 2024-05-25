Бездомные собаки кошмарят жителей многоэтажного дома в Ревде

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Стихийный собачий приют появился на улице Интернационалистов, 38, рассказали «КП — Екатеринбург» жители Ревды.
По словам местной жительницы Натальи, одна из женщин организовала стихийный приют и занимается передержкой. Во дворе установлена будка, везде разбросаны миски для собак.
Животные при этом ведут себя агрессивно: лают вслед людям, бросаются на домашних собак. В прошлом году несколько человек обратились за медицинской помощью из-за укусов.
Мэрия Ревды пока не прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Ранее в Екатеринбурге бродячие собаки набросились на женщину с ребенком.