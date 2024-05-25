Били с ноги: подростку из Екатеринбурга в драке сломали нос

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Несовершеннолетние подрались на улице Надеждинской в микрорайоне Сортировка, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».
За дракой молодых людей наблюдала целая толпа подростков, которая снимала происходящее на видео.
В полицию Екатеринбурга заявлений не поступало, однако правоохранители после сообщений в СМИ и Telegram-каналах организовали проверку.
Ранее в Екатеринбурге драку устроили водители автобусов, которые не поделили дорогу.