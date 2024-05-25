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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Подростку сломали нос во время драки в Екатеринбурге

Били с ноги: подростку из Екатеринбурга в драке сломали нос

25 мая 2024, 07:18
Фото: Изображение Midjourney

Подростку сломали нос во время драки в Екатеринбурге

Драка нескольких подростков в Екатеринбурге закончилась серьезной травмой одного из участников. У мальчика сломан нос.

Несовершеннолетние подрались на улице Надеждинской в микрорайоне Сортировка, сообщает Telegram-канал «Безумный ЕКБ».

За дракой молодых людей наблюдала целая толпа подростков, которая снимала происходящее на видео.

В полицию Екатеринбурга заявлений не поступало, однако правоохранители после сообщений в СМИ и Telegram-каналах организовали проверку.

Ранее в Екатеринбурге драку устроили водители автобусов, которые не поделили дорогу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Проверка#Травма#Полиция#Подростки#Драка#18+#Екатеринбург
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