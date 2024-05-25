tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Виновник смертельного ДТП на трассе под Нижним Тагилом получил 2 года условно

Два года условно дали горнолыжнику за массовое смертельное ДТП под Нижним Тагилом

25 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney

Виновник смертельного ДТП на трассе под Нижним Тагилом получил 2 года условно

В Нижнем Тагиле осудили местного жителя за массовое ДТП двухлетней давности, в результате которого скончалась женщина.

Приговор тагильчанину огласили в Ленинском районном суде, говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

ДТП произошло недалеко от горы Белой в феврале 2022 года. Мужчина в тот день возвращался домой с отдыха на горнолыжной базе в Тагил. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на «встречку». Здесь автомобиль Honda Freed столкнулся с Subaru Legacy и Subaru Forester.

В результате тяжелейшие травмы получила пассажирка Honda. Медики долгое время не могли оказать ей помощь, так как женщину зажало в салоне. Извлечь ее из искореженной машины смогли только спасатели с помощью спецоборудования.

С черепно-мозговой травмой пострадавшую привезли в больницу, где она лечилась несколько месяцев. Однако в итоге женщина умерла.

Виновник ДТП получил два года условно. Также он он лишен водительских прав на год и должен выплатить миллион компенсации за моральный ущерб.

Ранее на шесть лет отправили в колонию жителя Краснотурьинска, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП.

Читайте также:
Догнал и вонзил нож в шею: тагильчанин отправится в колонию за жестокое убийствоУбивший собаку «лайку» житель Нижнего Тагила предстанет перед судомЖитель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#ДТП#Суд#Обвинительный приговор#Приговор#Массовое дтп#Условный срок#Смертельное дтп#Екатеринбург
Подпишитесь
Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
Вчера, 11:18
50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое
Вчера, 13:16
Почему кошка до крови расчесывает уши: эксперт привел неочевидную причину
Вчера, 13:11
Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью
Вчера, 12:13
МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта
Вчера, 12:11
Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге
Вчера, 16:01
"