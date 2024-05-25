Два года условно дали горнолыжнику за массовое смертельное ДТП под Нижним Тагилом

ДТП произошло недалеко от горы Белой в феврале 2022 года. Мужчина в тот день возвращался домой с отдыха на горнолыжной базе в Тагил. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на «встречку». Здесь автомобиль Honda Freed столкнулся с Subaru Legacy и Subaru Forester.