Два года условно дали горнолыжнику за массовое смертельное ДТП под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Приговор тагильчанину огласили в Ленинском районном суде, говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
ДТП произошло недалеко от горы Белой в феврале 2022 года. Мужчина в тот день возвращался домой с отдыха на горнолыжной базе в Тагил. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на «встречку». Здесь автомобиль Honda Freed столкнулся с Subaru Legacy и Subaru Forester.
В результате тяжелейшие травмы получила пассажирка Honda. Медики долгое время не могли оказать ей помощь, так как женщину зажало в салоне. Извлечь ее из искореженной машины смогли только спасатели с помощью спецоборудования.
С черепно-мозговой травмой пострадавшую привезли в больницу, где она лечилась несколько месяцев. Однако в итоге женщина умерла.
Виновник ДТП получил два года условно. Также он он лишен водительских прав на год и должен выплатить миллион компенсации за моральный ущерб.
Ранее на шесть лет отправили в колонию жителя Краснотурьинска, который в пьяном состоянии устроил смертельное ДТП.