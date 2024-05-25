Экспериментальным асфальтом ремонтируют дороги в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
О применении новой технологии проинформировал в социальных сетях мэр Владислав Пинаев. По его словам, экспериментальная методика заменит привычный ямочный ремонт.
Долгое время боролись с дефектами полотна с помощью ямочного ремонта. Сейчас появилась возможность совместно с ЕВРАЗом отработать здесь технологию производства асфальтобетона из шлакового щебня НТМК. Щебень комбинат предоставляет бесплатно, — написал Пинаев.
При этом, по словам мэра, новая технология специально применяется на загруженном участке дороги, чтобы можно было быстро оценить ее эффективность.
Ранее стало известно, что дорога на Тагилстрое будет отремонтирована совместными силами горожан и бизнесменов.