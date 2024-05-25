tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Дорожники в Нижнем Тагиле ремонтируют улицы экспериментальным асфальтом

Экспериментальным асфальтом ремонтируют дороги в Нижнем Тагиле

25 мая 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney

Дорожники в Нижнем Тагиле ремонтируют улицы экспериментальным асфальтом

Новая технология применяется в Тагиле на участке по мосту над плотиной по улице Челюскинцев.

О применении новой технологии проинформировал в социальных сетях мэр Владислав Пинаев. По его словам, экспериментальная методика заменит привычный ямочный ремонт.

Долгое время боролись с дефектами полотна с помощью ямочного ремонта. Сейчас появилась возможность совместно с ЕВРАЗом отработать здесь технологию производства асфальтобетона из шлакового щебня НТМК. Щебень комбинат предоставляет бесплатно, — написал Пинаев.

При этом, по словам мэра, новая технология специально применяется на загруженном участке дороги, чтобы можно было быстро оценить ее эффективность.

Ранее стало известно, что дорога на Тагилстрое будет отремонтирована совместными силами горожан и бизнесменов.

Дорога на Красном Камне в Нижнем Тагиле закрыта из-за ремонта
Узнать подробнее
Читайте также:
Один на один с проблемой: мэр Тагила осудил молчание дорожников по Серовскому трактуВице-мэр обвинил погоду в плохом состоянии дорог в ЕкатеринбургеБизнесмены пожаловались омбудсмену на долгий ремонт дороги в центре Нижнего Тагила
#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Ремонт дорог#Технология#Асфальт#Дорожники#Екатеринбург
Подпишитесь
Военком Нижнего Тагила Александр Вострилов был снят с должности
Вчера, 11:18
50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое
Вчера, 13:16
Почему кошка до крови расчесывает уши: эксперт привел неочевидную причину
Вчера, 13:11
Боец СВО с протезом ноги из Нижнего Тагила обратился за гуманитарной помощью
Вчера, 12:13
МУП «Тагилдорстрой» пылесосит берег Черноисточинского водохранилища от пенопласта
Вчера, 12:11
Большегрузы стоят в огромной пробке у склада Ozon в Екатеринбурге
Вчера, 16:01
"