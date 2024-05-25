Ночные заморозки прогнозируют метеорологи в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Днем в Свердловской области наблюдаются плюсовые температуры, однако в некоторых районах ночью по-прежнему холодно, предупреждает уральское УГМС.
В конце мая метеорологи фиксируют большие перепады между дневными и ночными температурами. Так, днем в воскресенье, 25 мая, в Свердловской области воздух прогреется до +24 градусов, однако ночью все еще холодно: местами до -5 градусов, заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы.
Холоднее всего в северных районах Среднего Урала. Здесь даже дневные температуры не превысят +14 градусов. В Екатеринбурге днем тепло до +24 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.
Также 25 мая на всей территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.