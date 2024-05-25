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Published Сегодня, 07:19

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Updated Сегодня, 07:21

Ночные заморозки сохраняются в Свердловской области

Ночные заморозки прогнозируют метеорологи в Свердловской области

25 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI

Ночные заморозки сохраняются в Свердловской области

Несмотря на теплые дневные температуры, в Свердловской области на почве сохраняются ночные заморозки до -5 градусов.

Днем в Свердловской области наблюдаются плюсовые температуры, однако в некоторых районах ночью по-прежнему холодно, предупреждает уральское УГМС.

В конце мая метеорологи фиксируют большие перепады между дневными и ночными температурами. Так, днем в воскресенье, 25 мая, в Свердловской области воздух прогреется до +24 градусов, однако ночью все еще холодно: местами до -5 градусов, заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы.

Холоднее всего в северных районах Среднего Урала. Здесь даже дневные температуры не превысят +14 градусов. В Екатеринбурге днем тепло до +24 градусов, ночью от +2 до +4 градусов.

Также 25 мая на всей территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Заморозки#Природа#Метеорологи#Сильный ветер#Екатеринбург
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