Ночные заморозки прогнозируют метеорологи в Свердловской области

В конце мая метеорологи фиксируют большие перепады между дневными и ночными температурами. Так, днем в воскресенье, 25 мая, в Свердловской области воздух прогреется до +24 градусов, однако ночью все еще холодно: местами до -5 градусов, заморозки ожидаются в воздухе и на поверхности почвы.