О шквалистом ветре с сильными порывами предупредили жителей Свердловской области

Природа продолжает держать в напряжении жителей Среднего Урала. По прогнозу уральского УГМС, в ближайшие сутки сохранится неустойчивая погода. В северных районах возможны осадки в виде мокрого снега, южнее могут пройти дожди с грозами. В отдельных районах на почвах сохраняются заморозки от -3 до -5 градусов.