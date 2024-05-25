О шквалистом ветре с сильными порывами предупредили жителей Свердловской области

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Природа продолжает держать в напряжении жителей Среднего Урала. По прогнозу уральского УГМС, в ближайшие сутки сохранится неустойчивая погода. В северных районах возможны осадки в виде мокрого снега, южнее могут пройти дожди с грозами. В отдельных районах на почвах сохраняются заморозки от -3 до -5 градусов.
На всей территории области синоптики прогнозируют ветер с порывами от 14 до 17 м/с. Температура воздуха днем от +19 до +24 градусов, ночью от 0 до +5 градусов.
Ранее синоптики предупредили свердловчан о ливнях со снегом.