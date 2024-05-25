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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

В Свердловской области ожидается сильный ветер

О шквалистом ветре с сильными порывами предупредили жителей Свердловской области

25 мая 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области ожидается сильный ветер

Метеорологи пообещали свердловчанам сильный ветер с порывами на всей территории региона.

Природа продолжает держать в напряжении жителей Среднего Урала. По прогнозу уральского УГМС, в ближайшие сутки сохранится неустойчивая погода. В северных районах возможны осадки в виде мокрого снега, южнее могут пройти дожди с грозами. В отдельных районах на почвах сохраняются заморозки от -3 до -5 градусов.

На всей территории области синоптики прогнозируют ветер с порывами от 14 до 17 м/с. Температура воздуха днем от +19 до +24 градусов, ночью от 0 до +5 градусов.

Ранее синоптики предупредили свердловчан о ливнях со снегом.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Ветер#Природа#Метеорологи#Сильный ветер#Екатеринбург#Проноз погоды#Порывы ветра
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