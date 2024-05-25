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Начальника подразделения ГИБДД задержали в Нижнем Тагиле

По подозрению во взятках от автошкол задержан начальник тагильского РЭО ГИБДД

25 мая 2024, 06:39
Фото: tagilcity.ru

Начальника подразделения ГИБДД задержали в Нижнем Тагиле

Сотрудника Тагильского ГИБДД подозревают во взятках от автошкол за подтасовки результатов экзаменов.

Торощин, который занимал пост руководителя РЭО ГИБДД с 2017 года, был задержан сотрудниками ФСБ, его подозревают в получении взяток от автошкол за подтасовки результатов экзаменов на вождение, возбуждено уголовное дело, пишет Е1 со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Вместе с начальником подразделения РЭО также были задержаны пять сотрудников РЭО, в том числе заместитель Торощина. Также на допросы были вызваны руководители автошкол.

В СК и ФСБ задержания в Нижнем Тагиле пока не комментируют.

Ранее в Екатеринбурге задержали главу УФНС Логинова и «борца с коррупцией» Андрея Дьякова.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Уголовное дело#ФСБ#Задержание#Автошкола#Екатеринбург#Взятки
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