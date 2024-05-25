По подозрению во взятках от автошкол задержан начальник тагильского РЭО ГИБДД

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Торощин, который занимал пост руководителя РЭО ГИБДД с 2017 года, был задержан сотрудниками ФСБ, его подозревают в получении взяток от автошкол за подтасовки результатов экзаменов на вождение, возбуждено уголовное дело, пишет Е1 со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Вместе с начальником подразделения РЭО также были задержаны пять сотрудников РЭО, в том числе заместитель Торощина. Также на допросы были вызваны руководители автошкол.
В СК и ФСБ задержания в Нижнем Тагиле пока не комментируют.
Ранее в Екатеринбурге задержали главу УФНС Логинова и «борца с коррупцией» Андрея Дьякова.