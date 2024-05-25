По подозрению во взятках от автошкол задержан начальник тагильского РЭО ГИБДД

Торощин, который занимал пост руководителя РЭО ГИБДД с 2017 года, был задержан сотрудниками ФСБ, его подозревают в получении взяток от автошкол за подтасовки результатов экзаменов на вождение, возбуждено уголовное дело, пишет Е1 со ссылкой на свой источник в силовых структурах.