Погода в Свердловской области на три месяца — июнь, июль, август

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Какой будет точная погода летом в Свердловской области? Синоптики дали долгосрочный прогноз погоды в Свердловской области на первый месяц лета, а также на июль и август.
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В первой декаде июня метеорологи прогнозируют теплую, но не жаркую температуру. Днем воздух будет прогреваться от +17 до +20 градусов. Ночью заморозков не ожидается, от +11 до +14 градусов. Однако, будет дождливо. Со 2 по 6 июня в Нижнем Тагиле ожидаются осадки.
С 11 по 20 июня 2024 года синоптики тоже обещают дожди. Но станет теплее — днем будет до +23 градусов, ночью — до +17 градусов.
Конец июня 2024 года обещает быть солнечным, но не очень жарким. При температуре в +24 градуса можно и позагорать, и покупаться. Тем более, что осадков не ожидается, а ночью будет до +18 градусов.
Итого, по данным сервиса Яндекс.Погода, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле ожидается 10 ясных дней, 9 — с длительными осадками (13% годовой нормы) и 11 дней с переменной облачностью. Влажность воздуха составит 62%.
Июль в Свердловской области обещает быть более жарким. В первой половине месяца столбики термометров будут подниматься до +22 градусов. Ночью синоптики обещают до +14 градусов. Но середина лета будет дождливой. С 13 по 16 июня ожидаются осадки.
Во второй декаде июля потеплеет до +24 градусов. Но половина из 10 дней будет тоже дождливой. В некоторые дни, по ощущениям, свердловчанам будет казаться до +14 градусов.
Конец июля выдастся солнечным и без осадков. Температура будет колебаться от +18 до +23 градусов. Синоптики осадков не обещают.
В целом по прогнозу, влажность воздуха в июне 2024 года, составит 62%, выпадет до 51 мм осадков (10% годовой нормы). А скорость северо-западного метра составит до 3,4 метра в секунду.
В конце лета в Свердловской области будет переменчивая погода. Ожидается 11 ясных дней и 7 дней с длительными осадками.
Первая декада августа обещает быть солнечной и достаточно теплой. Дневные температуры будут достигать до +23 градусов, ночью воздух прогреется до +17 градусов. Несколько дней, однако, синоптики обещают с дождями. Это суббота, 3 августа, и понедельник, 5 августа.
С 10 по 20 августа 2024 года погода значительно не изменится. Дожди будут периодически, но ожидается температура до +23 градусов. Заморозков не прогнозируется. Ночные температуры будут колебаться от +13 до +17 градусов.
Конец лета 2024 года, по заверению метеорологов, будет дождливым и достаточно прохладным. С 20 по 31 августа днем воздух будет прогреваться лишь до +18 градусов. Ночью от +10 до +14 градусов.
Влажность воздуха составит до 68%. В основном, ожидается средняя скорость ветра до 3,2 метров в секунду. Направление будет северо-западным. Кроме того, в августе 2024 года, по прогнозу, выпадет 58 миллиметров осадков, что составит 11% от годовой нормы.
В целом, лето 2024 года в Свердловской области и в Нижнем Тагиле обещает быть не очень жарким. Но, однако, будут и теплые солнечные дни, в которые можно будет насладиться погодой и провести время в собственное удовольствие.
Между тем, в конце мая в Свердловской области вновь ожидаются ночные заморозки.