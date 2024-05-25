Пошли маслята: свердловские грибники хвастают первыми настоящими грибами

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Эти дары леса традиционно появляются после сморчков и строчков. Фотографии опубликовал паблик «Уральский Яже ГРИБНИК».
Ну что, первые маслята. 25.05.24 Сухо, очень сухо, эх, дождичек бы, а не снежок. Ещё чуть и массово пойдут, — написала подписчица паблика Нина.
А грибники из соседней Челябинской области сообщают, что на Южном Урале кое-где уже встречаются не только маслята, но и подберезовики.
Опытные грибники издавна ориентировались при сборе маслят на цветение рябины: если дерево зацветало, то можно было отправляться на поиски первых по-настоящему съедобных вкусняшек.
Ранее стало известно, что почти 25% тагильчан без опаски употребляют в пищу условно-съедобные сморчки и строчки.