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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Первые маслята собирают грибники Свердловской области

Пошли маслята: свердловские грибники хвастают первыми настоящими грибами

25 мая 2024, 12:31
Фото: паблик «Уральский Яже ГРИБНИК»

Первые маслята собирают грибники Свердловской области

В лесах Свердловской области выросли первые маслята. Грибники делятся снимками в соцсетях.

Эти дары леса традиционно появляются после сморчков и строчков. Фотографии опубликовал паблик «Уральский Яже ГРИБНИК».

Ну что, первые маслята. 25.05.24 Сухо, очень сухо, эх, дождичек бы, а не снежок. Ещё чуть и массово пойдут, — написала подписчица паблика Нина.
Фото: паблик «Уральский Яже ГРИБНИК»

А грибники из соседней Челябинской области сообщают, что на Южном Урале кое-где уже встречаются не только маслята, но и подберезовики.

Опытные грибники издавна ориентировались при сборе маслят на цветение рябины: если дерево зацветало, то можно было отправляться на поиски первых по-настоящему съедобных вкусняшек.

Ранее стало известно, что почти 25% тагильчан без опаски употребляют в пищу условно-съедобные сморчки и строчки.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Лес#Грибы#Природа#Грибники#Екатеринбург
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