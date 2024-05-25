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«Жизньмарт» в Нижнем Тагиле изъял из продажи продукты некоторых поставщиков

Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге

25 мая 2024, 15:35
Фото: tagilcity.ru

«Жизньмарт» в Нижнем Тагиле изъял из продажи продукты некоторых поставщиков

Магазины сети «Жизньмарт» в Нижнем Тагиле полностью убрали со своих полок весь товар производителей, который был заподозрен в массовом отравлении людей в Екатеринбурге.

Редакция TagilCity.ru посетила несколько магазинов сети и обнаружила полупустые полки. Продавцы пояснили, что уже несколько дней проверяют все новые привозы и следят за тем, чтобы ни один товар из списка отозванных продуктов не остался на полках.

Фото: tagilcity.ru
«Жизньмарт» в Екатеринбурге после отравлений изымает с полок ряд продуктов: список
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Проезжая мимо «Жизньмарт», после таких новостей поймала себя на мысли, что не хочется туда заезжать. Мало ли. Часто беру там сэндвичи, десерты и кофе. Поразмыслив, думаю, все равно буду ходить туда, тем более подозрительные товары вроде изъяли, теперь особенно тщательно будут подбирать поставщиков. А вот в булочные с тараканами на прилавках давно ходить перестала, — высказала сове мнение Юлия, жительница Нижнего Тагила.

Владелец сети магазинов «Жизньмарт» пообещал выплатить миллион рублей всем, кто из-за испорченных продуктов попал в больницу. Свердловчане по-разному отреагировали на новости об массовом отравлении. Кто-то смеха ради собирается специально искать продукты из списка, чтобы им выплатили обещанный миллион, а кто-то говорит, что теперь просто будет внимательней, все равно все испорченные товары магазин снял с продажи.

Фото: tagilcity.ru
Каждый товар, когда приходит товар из списка на подозрение, мы его сразу убираем. То есть мы проверяем не пачки, а каждую позицию отдельно. У нас приходит оповещение в рабочий чат, — рассказали для TagilCity.tu сотрудники одного из магазинов «Жизньмарт».
Кишечная палочка обнаружена в готовой продукции екатеринбургской сети «Жизньмарт»
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С 16 мая 2024 года в Екатеринбурге стали поступать массовые жалобы от людей, которые отравились готовыми продуктами, приобретёнными в магазинах сети «Жизньмарт». В общей сложности пострадало 20 человек. Интересно, что у всех них были обнаружены разные кишечные инфекции.

Роспотребнадзор провёл проверку и выявил нарушения на кухнях поставщиков. После повторных проверок несколько торговых точек «Жизньмарт» были вынуждены приостановить свою работу.

Ситуация продолжает ухудшаться. На данный момент в Екатеринбурге Роспотребнадзор временно остановил работу четырёх производств, которые поставляли готовую еду в магазины «Жизньмарт».

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