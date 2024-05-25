Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге

Владелец сети магазинов «Жизньмарт» пообещал выплатить миллион рублей всем, кто из-за испорченных продуктов попал в больницу. Свердловчане по-разному отреагировали на новости об массовом отравлении. Кто-то смеха ради собирается специально искать продукты из списка, чтобы им выплатили обещанный миллион, а кто-то говорит, что теперь просто будет внимательней, все равно все испорченные товары магазин снял с продажи.