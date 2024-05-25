Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Редакция TagilCity.ru посетила несколько магазинов сети и обнаружила полупустые полки. Продавцы пояснили, что уже несколько дней проверяют все новые привозы и следят за тем, чтобы ни один товар из списка отозванных продуктов не остался на полках.
Проезжая мимо «Жизньмарт», после таких новостей поймала себя на мысли, что не хочется туда заезжать. Мало ли. Часто беру там сэндвичи, десерты и кофе. Поразмыслив, думаю, все равно буду ходить туда, тем более подозрительные товары вроде изъяли, теперь особенно тщательно будут подбирать поставщиков. А вот в булочные с тараканами на прилавках давно ходить перестала, — высказала сове мнение Юлия, жительница Нижнего Тагила.
Владелец сети магазинов «Жизньмарт» пообещал выплатить миллион рублей всем, кто из-за испорченных продуктов попал в больницу. Свердловчане по-разному отреагировали на новости об массовом отравлении. Кто-то смеха ради собирается специально искать продукты из списка, чтобы им выплатили обещанный миллион, а кто-то говорит, что теперь просто будет внимательней, все равно все испорченные товары магазин снял с продажи.
Каждый товар, когда приходит товар из списка на подозрение, мы его сразу убираем. То есть мы проверяем не пачки, а каждую позицию отдельно. У нас приходит оповещение в рабочий чат, — рассказали для TagilCity.tu сотрудники одного из магазинов «Жизньмарт».
С 16 мая 2024 года в Екатеринбурге стали поступать массовые жалобы от людей, которые отравились готовыми продуктами, приобретёнными в магазинах сети «Жизньмарт». В общей сложности пострадало 20 человек. Интересно, что у всех них были обнаружены разные кишечные инфекции.
Роспотребнадзор провёл проверку и выявил нарушения на кухнях поставщиков. После повторных проверок несколько торговых точек «Жизньмарт» были вынуждены приостановить свою работу.
Ситуация продолжает ухудшаться. На данный момент в Екатеринбурге Роспотребнадзор временно остановил работу четырёх производств, которые поставляли готовую еду в магазины «Жизньмарт».