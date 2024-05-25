Силовики в Екатеринбурге нагрянули с обысками к организатору БДСМ-вечеринок

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
У ряда посетителей вечеринки найдены подозрительные вещества, которые отправлены на экспертизу. В доме Словиковского запрещенных веществ не обнаружено, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
Станислав Словиковский был задержан на вечеринке, с ним проводились следственные действия, сообщил спикер издания.
По предварительным данным, против него возбуждено уголовное дело. Пока Словиковского отпустили домой.
Напомним, что ранее в Екатеринбурге прогремело несколько скандалов, связанных с БДСМ-вечеринками. Так, в феврале 2024 года силовики ворвались в клуб «Фабрика», где собрались любители нетрадиционных развлечений. Позднее стало известно о кинки-пати в Доме офицеров в Екатеринбурге, после чего своих постов лишились директор и замдиректора учреждения Минобороны.