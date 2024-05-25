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У организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге прошли обыски

Силовики в Екатеринбурге нагрянули с обысками к организатору БДСМ-вечеринок

25 мая 2024, 10:28
Фото: 1MI

У организатора БДСМ-вечеринок в Екатеринбурге прошли обыски

В ночь на 25 мая правоохранители прервали БДСМ-вечеринку на загородной базе «Волна» в Белоярском, а затем провели обыск дома у организатора Станислава Словиковского.

У ряда посетителей вечеринки найдены подозрительные вещества, которые отправлены на экспертизу. В доме Словиковского запрещенных веществ не обнаружено, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Станислав Словиковский был задержан на вечеринке, с ним проводились следственные действия, сообщил спикер издания.

По предварительным данным, против него возбуждено уголовное дело. Пока Словиковского отпустили домой.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге прогремело несколько скандалов, связанных с БДСМ-вечеринками. Так, в феврале 2024 года силовики ворвались в клуб «Фабрика», где собрались любители нетрадиционных развлечений. Позднее стало известно о кинки-пати в Доме офицеров в Екатеринбурге, после чего своих постов лишились директор и замдиректора учреждения Минобороны.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Задержание#Силовики#Вечеринка#18+#Екатеринбург#Обыски#БДСМ
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