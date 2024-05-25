Силовики в Екатеринбурге нагрянули с обысками к организатору БДСМ-вечеринок

Напомним, что ранее в Екатеринбурге прогремело несколько скандалов, связанных с БДСМ-вечеринками. Так, в феврале 2024 года силовики ворвались в клуб «Фабрика», где собрались любители нетрадиционных развлечений. Позднее стало известно о кинки-пати в Доме офицеров в Екатеринбурге, после чего своих постов лишились директор и замдиректора учреждения Минобороны.