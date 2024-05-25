Вонзила нож в грудь: жительница Каменска-Уральского жестоко расправилась со знакомым

Пострадавший мужчина 1979 года рождения попал в больницу — медики диагностировали тяжелое ранение грудной клетки. Его обидчица ранее была судима за тяжкий вред здоровью. Кроме того, она имела проблемы с наркотиками. Из мест лишения свободы она вернулась в 2022 году.