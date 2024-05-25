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Updated Сегодня, 09:18

Жительница Каменска-Уральского задержана за жестокую расправу со знакомым

Вонзила нож в грудь: жительница Каменска-Уральского жестоко расправилась со знакомым

25 мая 2024, 09:16
Фото: паблик «МО МВД России „Каменск-Уральский“

Жительница Каменска-Уральского задержана за жестокую расправу со знакомым

Конфликт между женщиной и ее жертвой произошел во время совместного застолье в Каменске-Уральском.

Ранее судимая местная жительница 1986 года рождения взяла нож и ударила своего знакомого в грудь, информирует полиция Каменска-Уральского.

Пострадавший мужчина 1979 года рождения попал в больницу — медики диагностировали тяжелое ранение грудной клетки. Его обидчица ранее была судима за тяжкий вред здоровью. Кроме того, она имела проблемы с наркотиками. Из мест лишения свободы она вернулась в 2022 году.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Екатеринбурга на глазах большого количества людей и под прицелом видеокамер зарезал бывшую возлюбленную.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Каменск-Уральский#Полиция#Ножевое ранение#Криминал#Судимость#18+#Екатеринбург
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