Вонзила нож в грудь: жительница Каменска-Уральского жестоко расправилась со знакомым

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Ранее судимая местная жительница 1986 года рождения взяла нож и ударила своего знакомого в грудь, информирует полиция Каменска-Уральского.
Пострадавший мужчина 1979 года рождения попал в больницу — медики диагностировали тяжелое ранение грудной клетки. Его обидчица ранее была судима за тяжкий вред здоровью. Кроме того, она имела проблемы с наркотиками. Из мест лишения свободы она вернулась в 2022 году.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Екатеринбурга на глазах большого количества людей и под прицелом видеокамер зарезал бывшую возлюбленную.