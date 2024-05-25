Выпустил всю кровь: в Екатеринбурге мужчину осудили за убийство сожительницы

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Разборка со смертельным исходом произошла ровно год назад, в мае 2023 года. В общежитии на улице Расточной в уральской столице поссорились мужчина и женщина. Нанесенный сожительнице удар оказался смертельным, сообщает пресс-служба свердловское СУ СК.
Обвиняемый сначала отрицал свою причастность к смерти сожительницы, однако потом подписал признательные показания. Следующие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который на улице зарезал свою жену.