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В Екатеринбурге осудили мужчину, который зарезал свою сожительницу и лег спать

Выпустил всю кровь: в Екатеринбурге мужчину осудили за убийство сожительницы

25 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге осудили мужчину, который зарезал свою сожительницу и лег спать

Екатеринбуржец нанес своей гражданской жене удар в бедро и лег спать. Утром женщина скончалась от массивной кровопотери.

Разборка со смертельным исходом произошла ровно год назад, в мае 2023 года. В общежитии на улице Расточной в уральской столице поссорились мужчина и женщина. Нанесенный сожительнице удар оказался смертельным, сообщает пресс-служба свердловское СУ СК.

Обвиняемый сначала отрицал свою причастность к смерти сожительницы, однако потом подписал признательные показания. Следующие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, который на улице зарезал свою жену.

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#Дарья Бобровицкая#Смерть#Суд#Убийство#Криминал#Обвинительный приговор#СК РФ#18+#Екатеринбург
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