Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Екатеринбурге состоялся фестиваль уличных культур под названием Mega Urban Fest. Помимо концерта известных исполнителей, выступали дрифтеры. Одну из машин занесло, и водитель врезался в бетонное ограждение, которое защищало зрителей от аварий. Помимо этого, на мероприятии были поставлены также железные решетки.
В результате, как сообщили Ура.ру в ГИБДД Екатеринбурга, к ним сообщений об аварии и пострадавших не поступало. Напомним, в Екатеринбурге образовались огромные пробки после концерта на фестивале.