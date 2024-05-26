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Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге

Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге

26 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
На высокой скорости водитель автомобиля, который участвовал в заезде дрифтеров, снес на фестивале бетонное ограждение в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось 25 мая 2024 года.

В Екатеринбурге состоялся фестиваль уличных культур под названием Mega Urban Fest. Помимо концерта известных исполнителей, выступали дрифтеры. Одну из машин занесло, и водитель врезался в бетонное ограждение, которое защищало зрителей от аварий. Помимо этого, на мероприятии были поставлены также железные решетки.

В результате, как сообщили Ура.ру в ГИБДД Екатеринбурга, к ним сообщений об аварии и пострадавших не поступало. Напомним, в Екатеринбурге образовались огромные пробки после концерта на фестивале.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Фестиваль#Ограждение#Дрифт#Зрители#Занос#18+#Екатеринбург#Бетон
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