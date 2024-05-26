Дрифтер влетел в бетонное ограждение на фестивале в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся фестиваль уличных культур под названием Mega Urban Fest. Помимо концерта известных исполнителей, выступали дрифтеры. Одну из машин занесло, и водитель врезался в бетонное ограждение, которое защищало зрителей от аварий. Помимо этого, на мероприятии были поставлены также железные решетки.