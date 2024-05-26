Купание запрещено: во всех водоемах Екатеринбурга действуют ограничения

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Как стало известно, качество воды не соответствует нормативам. Река Исеть и пруды в пределах и окрестностях столицы Урала могут быть опасны для купания.
Особенно опасны места, где обитают водоплавающие птицы. Там любители плавания могут подхватить церкариоз. Его еще называют «зудом купальщиков». Это инфекционное заболевание, которое вызывает чесание и дерматит.
Напомним, в конце мая 2024 года в Анапе случилось нашествие медуз. В связи с этим, местным жителям и отдыхающим рекомендовали воздержаться от купания в море.