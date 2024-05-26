tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Екатеринбурга

Купание запрещено: во всех водоемах Екатеринбурга действуют ограничения

26 мая 2024, 09:20
Фото: 1MI

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Екатеринбурга

Все водоемы, которые находятся в Екатеринбурге и окрестностях рядом, признаны небезопасными для купания. Такое заключение дали специалисты Роспотребнадзора.

Как стало известно, качество воды не соответствует нормативам. Река Исеть и пруды в пределах и окрестностях столицы Урала могут быть опасны для купания.

Особенно опасны места, где обитают водоплавающие птицы. Там любители плавания могут подхватить церкариоз. Его еще называют «зудом купальщиков». Это инфекционное заболевание, которое вызывает чесание и дерматит.

Напомним, в конце мая 2024 года в Анапе случилось нашествие медуз. В связи с этим, местным жителям и отдыхающим рекомендовали воздержаться от купания в море.

Девочка из Екатеринбурга оказалась при смерти после купания в Черном море
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина прыгнул в водоем на Уктусе в Екатеринбурге и утонул13 человек чуть не утонули в Свердловской областиПодросток спас тонувшего в реке ребенка в Североуральске
#Евгения Сафина#Общество#Свердловская область#Безопасность#Роспотребнадзор#Лето#Водоем#Купание#Екатеринбург
Подпишитесь
Пустые полки: в Тагиле «Жизньмарт» убрал товары после отравлений в Екатеринбурге
Вчера, 15:35
Как защититься от клещей: симптомы укуса, советы и профилактика
Вчера, 15:37
Погода в Свердловской области на три месяца — июнь, июль, август
Вчера, 15:42
50% финансирует город: жители и бизнесмены хотят отремонтировать дорогу на Тагилстрое
24 мая, 13:16
В Россию пришел FLiRT: выявлены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19
Вчера, 13:06
Пошли маслята: свердловские грибники хвастают первыми настоящими грибами
Вчера, 12:31
"