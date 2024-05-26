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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая

Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая

26 мая 2024, 10:31
Фото: 1MI
Температура в конце мая 2024 года в Нижнем Тагиле, по заверению синоптиков, будет нестабильная. Ночью в конце весны ожидаются заморозки, а днем будет до +17 градусов.

Так, 30 и 31 мая, в четверг и пятницу, как выяснила редакция TagilCity.ru, ночью будет до -2 градусов. В остальные дни конца весны минусовые температуры не ожидаются.

Днем столбики термометров у тагильчан будут прогреваться до +17 градусов. Но в понедельник и среду, 27 и 29 мая, температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. В некоторые дни конца мая прогнозируются дожди. В основном будет преобладать северо-западный ветер.

Ранее мы публиковали долгосрочный прогноз на лето 2024 года.

Ночные заморозки прогнозируют метеорологи в Свердловской области
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