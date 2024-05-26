Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Так, 30 и 31 мая, в четверг и пятницу, как выяснила редакция TagilCity.ru, ночью будет до -2 градусов. В остальные дни конца весны минусовые температуры не ожидаются.
Днем столбики термометров у тагильчан будут прогреваться до +17 градусов. Но в понедельник и среду, 27 и 29 мая, температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. В некоторые дни конца мая прогнозируются дожди. В основном будет преобладать северо-западный ветер.
Ранее мы публиковали долгосрочный прогноз на лето 2024 года.