Температурные качели: от -2 до +17 ожидается в Нижнем Тагиле в конце мая

Днем столбики термометров у тагильчан будут прогреваться до +17 градусов. Но в понедельник и среду, 27 и 29 мая, температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. В некоторые дни конца мая прогнозируются дожди. В основном будет преобладать северо-западный ветер.